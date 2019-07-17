Защитники «тунеядцев» обратились к спецдокладчику ООН 1 17.07.2019, 13:40

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Анаис Марэн

Фото: «Белсат»

По запретам мирных акций в Гомельской области правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Анаис Марэн.

Гомельский центр стратегической тяжбы направил сообщение Анаис Марэн, Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, где перечисляются все 24 запрета в каждом районе области мирных акций протеста против печально известного декрета о «тунеядцах», пишет «Гомельская весна».

В частности, в сообщении приводится вступившая в текущем году в силу изменившаяся национальная законодательная база, регулирующая порядок проведения в стране мирных собраний, практика его применения, указываются выводы и рекомендации.

«В развитие национального закона о массовых мероприятиях постановлением №49 совета министров от 24 января 2019 года утверждено положение, определяющие порядок оплаты услуг по охране общественного порядка органами милиции, расходов, связанным с медицинским обслуживанием и уборкой территории после проведения массовых мероприятий. В частности, здесь конкретизирована стоимость услуг милиции в зависимости от количества участников того или иного массового мероприятия, определен повышающий коэффициент, в случае их проведения в местах, которые не определены постоянными местами для их проведения и т.д.», - сообщается о новшествах в законодательстве в обращении.

«Особую нашу озабоченность вызывает тот факт, что судьи судов первых инстанций, следом за местными чиновниками отказные решения в мирных собраниях мотивируют исключительно формальными нормами национального законодательства, игнорируя при этом нормы международных договоров по правам человека, участницей которых является Беларусь», - отметил в обращении глава Гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко.

В обращении правозащитники призывают Спецдокладчика ООН предпринять все возможные действия в рамках своего мандата и в частности, вступить в коммуникацию с белорусским правительством с целью изменения практик рассмотрении заявок на проведение мирных собраний, а также с целью изменения отношения к многочисленным решениям (соображениям), принимаемые Комитетом ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан о нарушении права на мирные собрания.