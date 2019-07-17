закрыть
17 июля 2019, среда, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Защитники «тунеядцев» обратились к спецдокладчику ООН

1
  • 17.07.2019, 13:40
  • 1,330
Анаис Марэн
Фото: «Белсат»

По запретам мирных акций в Гомельской области правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Анаис Марэн.

Гомельский центр стратегической тяжбы направил сообщение Анаис Марэн, Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, где перечисляются все 24 запрета в каждом районе области мирных акций протеста против печально известного декрета о «тунеядцах», пишет «Гомельская весна».

В частности, в сообщении приводится вступившая в текущем году в силу изменившаяся национальная законодательная база, регулирующая порядок проведения в стране мирных собраний, практика его применения, указываются выводы и рекомендации.

«В развитие национального закона о массовых мероприятиях постановлением №49 совета министров от 24 января 2019 года утверждено положение, определяющие порядок оплаты услуг по охране общественного порядка органами милиции, расходов, связанным с медицинским обслуживанием и уборкой территории после проведения массовых мероприятий. В частности, здесь конкретизирована стоимость услуг милиции в зависимости от количества участников того или иного массового мероприятия, определен повышающий коэффициент, в случае их проведения в местах, которые не определены постоянными местами для их проведения и т.д.», - сообщается о новшествах в законодательстве в обращении.

«Особую нашу озабоченность вызывает тот факт, что судьи судов первых инстанций, следом за местными чиновниками отказные решения в мирных собраниях мотивируют исключительно формальными нормами национального законодательства, игнорируя при этом нормы международных договоров по правам человека, участницей которых является Беларусь», - отметил в обращении глава Гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко.

В обращении правозащитники призывают Спецдокладчика ООН предпринять все возможные действия в рамках своего мандата и в частности, вступить в коммуникацию с белорусским правительством с целью изменения практик рассмотрении заявок на проведение мирных собраний, а также с целью изменения отношения к многочисленным решениям (соображениям), принимаемые Комитетом ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан о нарушении права на мирные собрания.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович