Великий гетман ВКЛ Лев Сапега: Путь к великим достижениям 19.07.2019, 13:20

Лев Сапега

Лев Сапега был руководителем внешней и внутренней политики Великого княжества литовского.

В имении Островно, нынешней Бешенковичский район Витебской области, 2 апреля 1557 года, родился Лев Сапега, и был крещён в православную веру, пишет сайт vklby.com. К моменту рождения Льва, его род Сапег, достиг славы и влиятельного положения, его предки стали занимать высокие должности в ВКЛ, и больше всего, по семейной традиции, занимали должности писарей при дворе, а его дед Иван Богданович стал сначала Витебским воеводой, а потом воеводой подляшским.

Своё образование Лев Сапега начал в 7 лет, в Несвижской частной школе Николая Радзивила Чёрного, куда мальчика отправили учиться его родители, отец Иван Сапега и мать Богдана Друтская-Соколинская.

Не смотря на то, что несвижская школа была протестантской, это не помешала Льву Сапеге учиться там, и получить хорошие знания в области философии, литературе, богословии от ведущих преподавателей европейских стран, так же он выучил польский, немецкий, латинский и греческий язык.

После Несвижа в 1570 году, Лев Сапега со своими друзьями, сыновьями Николая Радзивила Чёрного, Юрием и Станиславом, поехал за дальнейшим образованием в Лейпцигский университет. Там под влиянием реформаторских идей он переходит в протестантскую веру.

На родину, Лев Сапега возвращается спустя 3 года в 1573 году, но, не смотря на своё большое желание служить отчизне, он не сразу после приезда, начал служить ей. Ему пришлось ждать своего часа долгих 7 лет, ожиданий и разочарований, что его знания и стремления не нужны. До 1580 года Сапега был в ожиданиях, и всё-таки дождался своего часа, когда его позвал к себе писарем король Речи Посполитой Стефан Баторий, а через год, видя талант и способности Льва Сапеги, Баторий назначит его писарем Bеликого княжества литовского.

Следующим этапом на службе у Льва Сапеги, стало его назначение послом в Москву, для подтверждения Иваном Грозным мирного договора подписанного в 1582 году. Вместе со своей охраной и сопровождением, он отправился в путь в 1584 году.

Пока Лев Сапега ехал в Москву к Ивану Грозному, тот в этом же 1584 году умирает, и по приезде в Москву, ему приходится иметь дело с новым Московским царём Фёдором Ивановичем. Но, не смотря на смену правителя в Москве, Сапеге удаётся подтвердить мирный договор, а также вызволить из плена 900 своих соотечественников, за что 2 февраля 1585 года, получит от Стефана Батория должность подканцлера великого княжества литовского, а 20 июля 1586 года Слонимское староство, после чего делает его своей главной резиденцией.

В 29 летнем возрасте Лев Сапега женится на Дороте, дочке люблинского каштеляна Андрея Фирлея, свадьба состоялась 1 сентября 1586 года. Дорота уже была вдовой и имела дочь от первого брака, но Лев Сапега воспитал свою падчерицу Барбару Збарожску, как родную. Его жена родила ему сына Яна Станислава, и ещё троих детей, которые умерли младенцами.

В 1587 году умирает Стефан Баторий и в Речи Посполитой начинается безкоролевье, в это время Лев Сапега, проявил большую активность в политической деятельности. На трон Речи Посполитой претендовали три кандидата, шведский королевич Сигизмунд Ваза, австрийский эрцгерцог Максимельян и московский царь Фёдор Иванович, которого в начале поддержал Лев Сапега.

Кандидатуру Фёдора Ивановича Лев Сапега, ловко использовал в целях принятия третьего литовского статута 1588 года, в создании которого он активно принимал участие. Данный статут содержал пункты, которые устанавливали фактическую независимость и почти полную самостоятельность ВКЛ от Польши, это естественно, не устраивала польских магнатов. Однако Лев Сапега пообещал отказаться от поддержки Фёдора Ивановича, если польская сторона, на сейме, примет статут. Страх Польши перед московским царём оказался сильней, и они согласились утвердить третий статут ВКЛ.

Дальнейшей задачей в утверждении статута, было получить подпись короля Речи Посполитой, и с этим заданием, Лев Сапега умело справился. Для начала, он поддержал кандидатуру Сигизмунда Вазы, которые ещё не был королём. После того как выбрали Сигизмунда Вазу на престол, Максимельян пошел с войсками, оспорить это решение в свою пользу. Сигизмунд Ваза, нуждавшийся в поддержке нейтральной Литвы в этой борьбе, и не знавший что его войска разбили австрийца, согласился подписать третий статут ВКЛ, в обмен на поддержу ВКЛ. Вся хитрость заключалось в том, что Сапега подготовился к этой битве, и как только его шпионы, самыми первыми, ему доложили о победе Сигизмунда, он тут же, пошел к нему подписывать статут. Таким образом, благодаря своей хитрости и таланту, Лев Сапега смог утвердить статут ВКЛ 1588 года, который в других условия вряд ли был бы принят польской стороной, и подписан королём.

Под влиянием Петра Скарги и иезуитского ордена, Лев Сапега переходит в католичество, но такая смена вероисповедания не помешала Сапеги строить как католические, так и православные храмы на территории ВКЛ.

На пике могущества

В 1589 году, король Речи Посполитой, назначает Льва Сапегу канцлером великого княжества литовского, он становится руководителем внешней и внутренней политике ВКЛ. Спустя два года, умирает его жена Богдана. Сапега становится вдовцом, а свою жену он хоронит в виленском костёле святого Михаила.

Занимая должность канцлера ВКЛ, Сапега в 1594 наладил хорошую работу своей канцелярии, и приказал переписать книги литовской метрики, что бы сохранить и упорядочить архивные документы 15-16 веков.

В интересах своего княжества, Сапега в 1596 году, идет на конфликт с королём, и отказывается поставить большую государственную печать на акте о назначении на должность виленского бискупа уроженца Польши. Своим упорством, ему удаётся отстоять свою позицию, и добиться назначения на эту должность уроженца великого княжества литовского, тем самым, не дав нарушить недавно принятый статут, в котором говорилось, что такие посты может занимать только уроженец ВКЛ.

Второй раз Лев Сапега женится в 1599 году на 16-летней Елизавете Радзивил, дочке воеводы виленского и великого гетмана литовского Кристофа Николая Радзивила Перуна. В браке у них родилось три сына и дочь: Кристоф Николай, Лев, Николай и Анна.

После смерти Московского царя Ивана Фёдоровича, Московский престол занимает Борис Годунов. Сейм назначает Льва Сапегу послом в Москву для подтверждения мирного договора. В сентябре 1600 года, Сапега из Орши, отправляется в Москву с целью подтвердить мирный договор и подписать государственную унию, между Речью Посполитой и Московским княжеством. В марте 1601 года был подписан мир на 20 лет, но предложение по созданию унии был отвергнуто.

Спустя 8 лет, в сентябре 1609 года, Сапега снова едет в Московское княжество, но уже не во главе посольства, а в армии, в месте с королём Сигизмундом Вазой, он отправился под Смоленск. Лев Сапега возглавил полк, который сформировал за собственный счёт. Под Смоленском он пробудет до 1611 года, осаждающим всё-таки удаётся взять город, и Сапега возвращается в Вильно. В этом же 1611 году, Лев Сапега становится дважды вдовцом, его молодая жена Елизавета умирает в возрасте 27 лет.

В 1612 году он снова отправится на войну с Москвой, вместе с Карлом Ходкевичем и королём Сигизмудном. Однако потерянное время и ополчение Минина и Пожарского, не дадут войскам Речи Посполитой посадить на трон сына Сигизмунда Владислава, потерпев не удачу, вместе с войсками, Лев Сапега возвращается домой.

Второй поход на Москву в 1618 года, в котором так же участвовал и Сапега, тоже не дали результатов. Войскам Владислава не удалось взять Москву и другие московские города. Итогом этой войны стало подписание деулинсокго перемирия, по которому к ВКЛ отошёл Смоленск, а к Польше Чернигов.

После подписания акта перемирия, Сапега сразу возвращается в Вильно в 1619 году. В следующем 1620 году, на сейме, Льву Сапеге удалось отбить предложение депутатов сейма, отдать Смоленск и Чернигов под администрацию королевича Владислава.

Сигизмунд Ваза, 6 февраля 1623 года назначает Льва Сапегу виленским воеводой, в то время, эт

о была самая почётная военная должность в ВКЛ, но одновременно с новым назначением, Сапега отказывается от должности канцлера великого княжества литовского.

В возрасте 68 лет, 25 июля 1625 года Сигизмундом, Лев Сапега был назначен на должность великого гетмана княжества литовского. В это время шла война со шведами, но Сапега, не сразу поехал на фронт, а стал собирать новые войска для войны. Только в сентябре 1625 года он отправился на войну к западной Двине. Ввиду его политической деятельности, на фронте он не на долго задерживался, так как постоянно должен был ездить на сейм. Так он будет ездить туда и обратно, до подписания перемирия со шведами 26 сентября 1629 года.

В 1632 году умирает Сигизмунд Ваза, в Речи Посполитой начинаются выборы нового короля, и Лев Сапега поддерживает кандидатуру сына Сигизмунда Владислава Вазу. В этом же году ему снова приходится формировать новые полки, так как Московское княжество объявило войну, и отправила войска под Смоленск.

Будучи одним из самых богатых и влиятельных людей в Великом княжестве литовском, прослуживший отчизне всю жизнь и добившийся самых высоких должностей в своём роду, Лев Сапега умирает 7 июля 1633 году. Его похоронят в виленском костёле святого Михаила Архангела.