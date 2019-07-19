Леонид Заико: Страшная вещь, когда церковь не противится этой наглой политике 19.07.2019, 18:32

Почему молчит церковь?

В связи со встречей глав Беларуси и России на Валааме руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико порассуждал на Примусе на тему отделения церкви от государства, передает «Солидарность».

«Существует две большие глупости. Первая касается гипотезы, что «спорт вне политики». Ну это для дураков. Вторая касается утверждения церковь от государства. Это тоже для дураков. Население принуждается через эти институты – спорт и церковь».

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«Когда возник вопрос, как крестить моего сына (а речь шла о православной церкви), я внимательно изучил, сколько стоит обряд крещения. Сравнил с другими церквями. Оказалось, самый недорогой, самый бюджетный вариант крещения – в церкви, представляющей иудаизм. Я даже задумался, не обратить ли ребенка в иудаизм».

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«Протестанская этика и протестантская экономическая доктрина гласят: если собственность не служит для блага всех, значит она должна быть модифицировна, преобразорвана. Отсюда светская идеология о государстве благоденствия.

Вот скажите, наличие дорогого велосипеда у мальчика 15 лет служит благу всех? Если бы человек, которого мы подразумеваем, был бы протестантом, он бы никогда не принял бы такого, не пошел бы на это. Поэтому нужно сменить веру нашим руководителям и принять основы протестантсткой этики».

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«Думаю ли я, что Лукашенко сделает упор по российскому примеру на православие и некую соборность для легимитизации себя в качестве политического руководителя страны? Нет, такого у него не получится. Как-то не выглядит он как добропорядочный православный христианин. Да и нет для него такой необходимости.

Он сам себя уже назначил не богом, а божеством. Многие считают, что 25 лет Лукашенко ничего не делал, а он полагает, что произвел колоссальные действия и создал белорусское государство, что он спас страну от чего-то».

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«А знаете, почему Лукашенко сказал, что он православный атеист? Мне рассказывали, что когда он заявил, что является атеистом, стоявший рядом Филарет спросил: а какой вы атеист – католический или православный? «Конечно православный».

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«На самом деле вертикаль, губернаторы и прочие, работают как священники. Не знаю, почему они еще крестным ходом не ходят с портретами Александра Григорьевича».

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«Смотрите: расслоение в России достигло неверотяных масштабов. Уровень доходов людей отличается в 30-50 раз. Но это же не по-христиански. Русские в культе денег уже опередили американцев.

Но я ничего не слышу от церкви. Они молчат! Не тычут перстом в депутатов: отдай отнятое у бедных и страждущих! Это страшная вещь, когда церковь не осуждает и не противится этой наглой, жуткой, античеловеческой политике».