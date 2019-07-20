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В Москве проходит митинг за свободные выборы (Онлайн)

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  • 20.07.2019, 15:12
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Фото: TASS

В столице РФ на проспекте Сахарова проходит акция за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму.

Избирательная комиссия в Москве сняла с выборов ряд независимых кандидатов, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина. Для участия в выборах им нужно было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах. Члены избиркома забраковали большой процент собранных ими подписей.

Всю неделю в Москве на Трубной площади проходили акции протеста с требованием зарегистрировать оппозиционных политиков. Заявку на проведение 20 июля митинга на проспекте Сахарова подала незарегистрированная Либертарианская партия России. Мэрия Москвы акцию согласовала.


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