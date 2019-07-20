Больше 22 тысяч человек вышли на митинг в поддержку оппозиции в Москве 2 20.07.2019, 17:38

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Москвичи требовали допустить к участию в выборах в городскую думу независимых кандидатов.

Более 22 тысяч человек вышли в субботу в Москве на протестный митинг, сообщает проект «Белый счетчик». Москвичи вышли на проспект Сахарова, чтобы потребовать от властей зарегистрировать независимых и оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В МВД при этом сообщают, что в протестной акции на проспекте Сахарова участвуют около 12 тысяч человек.

К моменту перекрытия рамок в 15:50 на территорию митинга #ЗаДопускНаВыборы на пр-те Академика Сахарова пришли 22,4 тыс. участников.

Еще чуть более ста человек не допущены полицией из-за досрочного перекрытия рамок. #ДОПУСКАЙ



Подсчёт окончен.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/V4TUpAGK3g — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) July 20, 2019

Горизбирком запретил участие в выборах около 30 кандидатам, в большинстве своем – оппозиционным политикам. Оппозиционеров не допустили на выборы, признав подписи за их выдвижение недействительными.

При этом сами кандидаты, которых не допустили на выборы, заявляют, что городские власти опасаются перехода Мосгордумы под контроль сил, нелояльных президенту Владимиру Путину.

Акция протеста была законной – организаторы заранее получили разрешение на ее проведение у городских властей. На прошлой неделе полиция задержала около 25 участников несанкционированных акций протеста, которые начались в городе с 14 июля

Участник акции протеста в Москве

Фото: Reuters

Участники митинга, среди которых были оппозиционные политики Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие, потребовали от властей разрешить участие в выборах кандидатам от оппозиции. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Путин лжет» и «У меня есть право выбирать».

Навальный предложил провести еще один митинг у московской мэрии 27 июля – в случае, если кандидатов не зарегистрируют.