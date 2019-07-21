Ученые нашли колоссальные залежи нефти и газа у соперника РФ 21 21.07.2019, 8:38

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Речь идет о более чем пяти миллиардах тонн условного топлива.

Проректор Ивано-Франковского университета нефти и газа (Украина) Сергей Куровец заявил, что ученые провели основательную работу по оценке ресурсной базы нашли на территории Украины колоссальные запасы нефти и газа, сообщает echo-ua.media.

«По самым осторожным выводам, неразведанные традиционные углеводородные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 миллиард тонн условного топлива. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов - сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря», - говорит он.

Отметим, что Украина занимает третье место в рейтинге разведанных запасов нефти и газа после Норвегии и Нидерландов.

Сообщается, что наиболее перспективными для добычи нефти и газа считают восточный регион.