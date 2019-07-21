Видеофакт: В Гомеле на переходе сбили милиционера 21.07.2019, 12:10

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Сотрудник милиции возвращался домой после суточного дежурства.

Возле Железнодорожного РОВД в Гомеле 24-летний местный житель на автомобиле Audi сбил на пешеходном переходе 45-летнего милиционера-водителя указанного райотдела.

Происшествие произошло около 9.45 в воскресенье, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Известно, что после окончания суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд, пишет nn.by.

В настоящее время сотрудник милиции доставлен в больницу.