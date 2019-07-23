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Вернутся ли из Сибири на родину потомки белорусов-переселенцев?

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  • 23.07.2019, 9:32
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Олег Рудаков и Ольга Галанова

Рассказ о том, как белорусам более 100 лет удается хранить национальные традиции.

Более 100 лет назад тысячи белорусов в поисках лучшей доли переехали в Сибирь. Многие из них поселились в окрестностях Байкала — на землях нынешней Иркутской области. Но и через сто лет потомки тех переселенцев не забыли свои корни, сообщает Еврорадио.

Белорусы Иркутчины изучают родной язык, организовали творческий коллектив "Кривичи". Репертуар которого — фольклорные реликты, записанные во время этнографических путешествий по деревням Прибайкалья, основанным белорусскими переселенцами в начале ХХ века — в период с 1902 по 1912 год.

Чем фольклор белорусов Прибайкалья отличается от фольклора в деревнях Беларуси? Много ли потомков белорусских переселенцев интересуются своими корнями? Как к белорусскому меньшинству относятся российские власти? Не пора ли белорусам возвращаться на родину из "сибирского путешествия"?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечают участники иркутского фольклорного коллектива "Крывічы" Олег Рудаков и Ольга Галанова.


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