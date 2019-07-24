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Фотофакт: Как выглядит самое красивое озеро в мире

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  • 24.07.2019, 12:59
  • 2,799
Фото: Depositphotos

Берега озера покрыты живописной растительностью.

Телеканал CNN признал озеро Комо в Италии самым красивым на планете. Это восхитительное место, привлекающее знаменитостей, политиков и миллионеров со всего мира на протяжении десятилетий, расположено в регионе Ломбардия, всего в часе езды к северу от Милана, пишет segodnya.ua.

На побережье Комо расположены виллы с красивыми садами и многовековой историей. Берега озера покрыты живописной растительностью, защищенные Альпами. Также здесь рассыпаны многочисленные городки и селения – Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо и Варенна.

Озеро Комо покрыто зеленью и впечатляет своей красотой. Здесь с весны и до осени туристы могут заняться такими видами активного отдыха, как катание на лодках и байдарках.

Фото: Depositphotos

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