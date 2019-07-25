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Сход с рельсов цистерн с пропаном: новые подробности о ЧП в Витебской области

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  • 25.07.2019, 8:46
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МЧС опубликовало уточненные данные.

Утром 25 июля МЧС опубликовало уточненные данные по ЧП со сходом с рельсов цистерн с пропаном, которое произошло накануне, вечером 24 июля, на железной дороге в Витебском районе. С рельсов сошли не 18 цистерн со сжиженным газом, как сообщалось ранее, а 15.

Авария случилась с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом. 15 из них сошли с рельсов.

В верхней части одной из перевернутых цистерн спасатели обнаружили утечку газа. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку.

Пострадавших нет, информирует МЧС. Однако повреждены 150 метров однопутного железнодорожного полотна и бетонное ограждение на остановке.

Движение поездов на поврежденном участке дороги остановлено — составы идут в объезд.

К ликвидации последствий аварии привлекли 47 единиц техники и 225 человек.

Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

На станции Богушевск вечером 24 июля находились два дизельных поезда. Их пассажиров — 442 человека, автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой, добавляют в МЧС.


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