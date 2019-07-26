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Что изменится в Беларуси в августе

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  • 26.07.2019, 12:30
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Какие новшества внесет последний месяц лета в жизнь белорусов?

Об этом пишет сайт intex-press.by.

Повысят бюджет прожиточного минимума

С 1 августа бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличится с 224,02 до 230,91 рубля. БПМ пересматривают раз в квартал, его размер зависит от уровня цен. Величина бюджета прожиточного минимума влияет на некоторые пособия и выплаты.

Изменится минимальный потребительский бюджет

С 1 августа обновится размер минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп. Например, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения вырастет с 467,24 до 473,67 рубля, для пенсионеров – с 364,27 до 368,92 рубля, для студентов – с 344,64 до 349,16 рубля.

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся. Например, среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек используется для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство жилья.

Беларусбанк повысит комиссию

С 1 августа ОАО «АСБ Беларусбанк» изменит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. Например, комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков составит 2,5% от суммы (сейчас – 2%). При этом минимальный размер комиссии останется прежним: 3 доллара/евро, 230 российских рублей или 3 белорусских рубля. Изменится также комиссия за просмотр баланса в устройствах других банков.

Вузы завершат прием платников

4 августа большинство белорусских вузов закончат принимать документы от абитуриентов на платную форму обучения.

Также в августе заканчивают прием документов профессиональные лицеи, колледжи – как на платную, так и бюджетную формы обучения.

Подорожают сигареты

С 1 августа вырастут цены на многие марки сигарет. Подорожает некоторая продукция табачной компании «Неман», ООО «Табак-Инвест», а также отдельные марки сигарет, ввозимых в страну «Беларусьторгом» и «Энерго-ОИЛ». Цены вырастут максимум на 10 копеек за пачку.


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