В субботу в Бресте пройдет первое дерби 1 26.07.2019, 21:27

«Рух» и брестское «Динамо» встретится в рамках в 1/16 финала Кубка Беларуси.

Еще недавно "Рух" и брестское "Динамо" были одной структурой. В субботу в Бресте состоится их первое дерби — в рамках в 1/16 финала Кубка Беларуси, пишет pressball.by.

В минувшем сезоне, пока "Рух" поднимался из второй лиги, команда существовала на правах фарм-клуба брестского "Динамо", в которой обкатывались молодые воспитанники. Собственно, они и добывали путевку в Д2.

Когда в кабинетах Дома футбола шумело "дело Савицкого", а динамовцы угрожали перейти в другой чемпионат, одним из вариантов развития событий для босса "бело-синих" Александра Зайцева видели отказ от "Динамо" и развитие как раз "Руха", который нацелился на высшую лигу. Однако было принято другое решение. "У меня была возможность продать "Рух", что я и сделал. Не хочу, чтобы ребята были связаны с нами какими-то обязательствами, потому что желаю им прорваться в этом году в высшую лигу. С недавних пор это самостоятельный проект. Не вижу смысла держать его в качестве нашего фарм-клуба, потому что сам испытываю симпатию к этому бренду и хочу, чтобы он развивался отдельно", — говорил Зайцев.

"Рух" поставил амбициозную задачу в первый же сезон пробиться в "вышку" — после отделения от "Динамо" это перестало противоречить регламенту. Команда Андрея Зыгмантовича действительно стартовала неплохо — после первого круга она имеет в пассиве лишь одно поражение — крупно уступила на своем поле "Смолевичам" (0:3). Столько же у лидирующих "Смолевичей" и "Белшины". Однако брестчане слишком часто теряли очки, особенно на старте. В первых пяти турах они четырежды сыграли вничью. В результате на середине дистанции "Рух" занимает пятое место в таблице с 27 очками. Столько же у речицкого "Спутника". От дуэта лидеров брестский клуб отделяет восемь очков.

Тем не менее клуб довольно успешно развивается параллельно с брестским "Динамо". Средняя домашняя посещаемость команды, конечно, не бог весть какая, особенно по сравнению с соседом — 747 зрителей. Но в первой лиге лучший показатель только у бобруйской "Белшины". При этом клуб довольно активен в медиасреде, постоянно радует болельщиков акциями и активностями.

Дерби, кстати, пройдет на главной арене города — ОСК "Брестский", хотя номинальным хозяином матча 1/16 финала будет как раз "Рух". Однако организаторы логично предположили, что едва ли трибуны стадиона "Юность", вмещающий чуть более 2 тысяч зрителей, смогут принять всех желающих посетить в каком-то роде исторический матч.

Впрочем, подготовку к матчу соперники ведут отчасти совместно. На субботу в разных частях города запланирована несколько мероприятий. Около ТРЦ "Экватор" состоится автограф-сессия хавбек "Динамо" Артема Быкова, там же будет выставлено несколько моделей мотоциклов от мастера Юрия Шифа — того самого, который смастерил байк для Марадоны, представленный на церемонии открытия сезона в Бресте. У кинотеатра "Беларусь" пройдет открытая пресс-конференция представителей тренерского штаба соперников Александра Демешко и Питера Левена, а также выступление группы REL1KT.

Ну и в дополнение — презентационный промо-ролик, представленный "Рухом" к матчу.