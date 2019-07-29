Экс-спортивный директор «Динамо»: Были задолженности по 2-3 месяца 29.07.2019, 7:38

Андрей Паращенко

Фото: tut.by

Бывший спортивный директор минского гандбольного «Динамо» вспомнил о проблемах в клубе.

«Никаких лишних денег в минском «Динамо» не было. Были задолженности по 2-3 месяца. «Динамо» существовало благодаря БФСО, которое во главе с Бородичем осуществляло коммерческую деятельность. Как и все клубы в Беларуси, они получали какие-то льготы и субсидии. Без этого ближайшие 10 лет не обойдется ни одна команда в игровом виде спорта в Беларуси.

Гандбол не тот вид спорта, где можно зарабатывать благодаря своим результатам. Вспомните случай «Вардара». После выигрыша Лиги чемпионов клуб оказался в долгах. Если не ошибаюсь, за победу в этом турнире зарабатывают где-то 200-300 тысяч евро. Это не окупит даже логистические затраты за сезон. Не нужно сравнивать гандбол с футболом», – сказал Андрей Паращенко tvr.by.