закрыть
3 июля 2019, среда, 16:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лучшие летние блюда для похудения

3
  • 3.07.2019, 15:17
  • 1,197

Салаты и холодные супы обуздают аппетит.

Чтобы выглядеть летом на все 100%, не обязательно доводить себя до голодных обмороков изнурительными диетами. Главное – не полный отказ от пищи, а здоровый выбор. Его просто сделать летом, когда полезные овощи и фрукты более доступны, пишет сайт golos.ua.

Среди простых в приготовлении и доступных блюд, способных порадовать гурманов и помочь сбросить лишний вес, диетологи рекомендуют обратить внимание на холодные овощные супы.

Такие супчики – отличное начало трапезы. Низкокалорийный суп на бульоне в начале обеда способствует насыщению и предотвращает переедание другими блюдами.

Сочные, сладкие охлажденные дыни, когда придет их сезон летом, - отличный продукт для утоления жажды и желания съесть что-нибудь сладенькое. Как известно, дыня на половину состоит из воды.

Обязательно включайте в свой рацион овощи, приготовленные на гриле. Испеченные на гриле лук, перец, цуккини, морковку, баклажаны и чеснок можно не только есть, когда вы чувствуете голод, но и готовить из них салаты, пиццы и блюда из макарон в итальянском стиле.

Салат – король летнего стола. На его приготовление не уходит много времени, и он исключительно полезен для здоровья.

Помойте, почистите, нарежьте фрукты или овощи, нежирный сыр, орехи, зелень, ягоды, приправьте оливковым маслом или уксусом: всего несколько минут, и вас ждет готовый обед. Для сытности в салаты можно добавлять немного мяса или рыбы, но лишь в качестве добавки к зелени и овощам, а не основного ингредиента.

Напитки – это слабое место всех, кто сидит на диете летом, когда нам необходимо много пить. Чтобы не расстраиваться, глядя на себя в зеркало, забудьте о сладких напитках, и отдайте предпочтение низкокалорийным, таким как вода, натуральный сок, коктейли с нежирным молоком и газировка.

Диета не означает отсутствие десертов. Безусловно, ради фигуры вам придется отказаться от торта с жирным кремом, однако такие низкокалорийные десерты, как мороженое, йогурт и фрукты, ничуть не менее вкусны и куда более полезны.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович