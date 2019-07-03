Лучшие летние блюда для похудения 3 3.07.2019, 15:17

1,197

Салаты и холодные супы обуздают аппетит.

Чтобы выглядеть летом на все 100%, не обязательно доводить себя до голодных обмороков изнурительными диетами. Главное – не полный отказ от пищи, а здоровый выбор. Его просто сделать летом, когда полезные овощи и фрукты более доступны, пишет сайт golos.ua.

Среди простых в приготовлении и доступных блюд, способных порадовать гурманов и помочь сбросить лишний вес, диетологи рекомендуют обратить внимание на холодные овощные супы.

Такие супчики – отличное начало трапезы. Низкокалорийный суп на бульоне в начале обеда способствует насыщению и предотвращает переедание другими блюдами.

Сочные, сладкие охлажденные дыни, когда придет их сезон летом, - отличный продукт для утоления жажды и желания съесть что-нибудь сладенькое. Как известно, дыня на половину состоит из воды.

Обязательно включайте в свой рацион овощи, приготовленные на гриле. Испеченные на гриле лук, перец, цуккини, морковку, баклажаны и чеснок можно не только есть, когда вы чувствуете голод, но и готовить из них салаты, пиццы и блюда из макарон в итальянском стиле.

Салат – король летнего стола. На его приготовление не уходит много времени, и он исключительно полезен для здоровья.

Помойте, почистите, нарежьте фрукты или овощи, нежирный сыр, орехи, зелень, ягоды, приправьте оливковым маслом или уксусом: всего несколько минут, и вас ждет готовый обед. Для сытности в салаты можно добавлять немного мяса или рыбы, но лишь в качестве добавки к зелени и овощам, а не основного ингредиента.

Напитки – это слабое место всех, кто сидит на диете летом, когда нам необходимо много пить. Чтобы не расстраиваться, глядя на себя в зеркало, забудьте о сладких напитках, и отдайте предпочтение низкокалорийным, таким как вода, натуральный сок, коктейли с нежирным молоком и газировка.

Диета не означает отсутствие десертов. Безусловно, ради фигуры вам придется отказаться от торта с жирным кремом, однако такие низкокалорийные десерты, как мороженое, йогурт и фрукты, ничуть не менее вкусны и куда более полезны.