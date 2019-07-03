закрыть
3 июля 2019, среда, 20:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Что известно о «Вите-свинце», которым занялся КГБ

8
  • 3.07.2019, 18:26
  • 5,409

Совладельца скандального завода в Бресте включали в сотню самых успешных бизнесменов Беларуси.

КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также ряда других лиц. Среди обвинений – «дача взятки». Обвиняемые заключены под стражу.

Udf.by рассказывает об интересных моментах из биографии Виктора Лемешевского.

Самый богатый пинчанин

Им бизнесмена стали называть в последнее время. В начале 90-х после окончания Московского авиационного института Виктор Лемешевский занялся бизнесом.

«В то время многие стали заниматься нефтью и газом, а мне не повезло, я стал заниматься аккумуляторами», — с юмором говорил бизнесмен.

Сначала Лемешевский просто поставлял аккумуляторы из-за рубежа в Беларусь и Россию. Но затем дело дошло и до производства. Бизнесмен сумел наладить в Пинске работу совместного с американцами предприятия «Эксайд Технолоджиз», став поставщиком аккумуляторов на заводы Volkswagen в России. Ему также принадлежит профильное предприятие в Белоозерске. Венцом активности в этом направлении должен был стать аккумуляторный завод в Бресте.

В последние годы Лемешевского включали в сотню самых успешных бизнесменов Беларуси. Он довольно давно входит в Совет по развитию предпринимательства.

При этом Лемешевский оставался жить в Пинске, имея дома в местных «Дроздах».

Его уличили в неправде после слов о жилье

Кстати, с домом Лемешевского связаны два интересных факта. По крайней мере, еще несколько лет назад его соседом был… руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, получивший там участок после работы в Пинской прокуратуре.

Второй факт связан с заявлением бизнесмена образца начала 2018 года.

«Я из Пинска. Мой дом расположен в 500 метрах от трубы завода (аккумуляторного завода в Пинске). У меня там растут дети, я там живу. Неужели я выгляжу плохо?!», – говорил Лемешевский, обращаясь к противникам строительства предприятия в Бресте.

Но на одной из следующих встреч с общественностью житель деревни Бульково передал предпринимателю распечатанную гугл-карту, согласно которой от завода до его дома расстояние составляет не 500 м, а 1 100.

Участвовал в телепроекте ОНТ

В 2017 году Лемешевский в качестве ментора стал участником проекта «Мой бизнес» на ОНТ. Он набирал в свою команду инициативных молодых людей, которым давал советы по ведению бизнеса.

Хвалил при Лукашенко белорусскую инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства

В конце 2017 года на встрече Александра Лукашенко с представителями деловых кругов Виктор Лемешевский выступил с речью. Он заявил, что в Беларуси сформирована полноценная инфраструктура поддержки и развития предпринимательства, «которая соответствует лучшим мировым практикам и обеспечивает конкурентоспособность белорусской экономики на мировом рынке».

Он также рассказал в присутствии руководителя страны о проекте строительства завода в Бресте.

О том, что Лемешевский был близок к властям, свидетельствует и его участие во Всебелорусском народном собрании в 2010 году. Известно также, что он выступал в пинском любительском хоккейном клубе «Волат».

Жаловался на отсутствие презумпции невиновности

В начале этого года на заседании Совета по развитию предпринимательства под руководством вице-премьера Александра Турчина бизнесмен выступал с совсем иной интонацией.

«У нас — традиционно негативное отношение как к спекулянтам, 488-й указ все еще действует (указ о борьбе с лжепредпринимательскими структурами), отсутствие презумпции невиновности, невозможность взыскать в досудебном порядке дебиторскую задолженность с госпредприятий. Поддержки со стороны государства не чувствуется», — заявил Лемешевский.

С проблемой отсутствия презумпции невиновности бизнесмен теперь столкнулся лично.

Видел заказ в активности противников аккумуляторного завода в Бресте

На одном из заседаний Совета по развитию предпринимательства Лемешевский заявил:

«Группа нигде не работающих активистов получает гранты и бомбит жалобами все органы госуправления: и региональные, и областные, и Минприроды, МЧС, Минздрав, Совмин и администрацию Лукашенко».

По поводу многочисленных проверок сочувствие ему выразил руководитель «Амкодора» Александр Шакутин.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович