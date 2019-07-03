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Мы в одной лодке
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Исследователи дна

  • Виктор Шендерович
  • 3.07.2019, 18:33
  • 3,737
Виктор Шендерович

Погибшие на подводной лодке погибли на войне, которую Путин уже объявил миру.

Это - безоценочный факт, голая констатация.

Дальше, в зависимости от идеологических и человеческих ориентиров, можно играть желваками, ужасаться, скорбеть или улюлюкать, - но для начала надо просто отдать себе отчет: это именно так. Версия о научных исследованиях дна Мирового океана не продержалась и суток.

Офицеры погибли на войне.

Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать: во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с "Курска"? А чтобы понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные "амуницией", - ей-богу, не надо быть военным специалистом; достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи.

Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить российский ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность Сколково - с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к семистам миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации - у Китая...

А потом спросить себя: какого хера мы растопыриваем пальцы такой кровавой ценой? Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?

Они только-только начали проходить после Суслова и Андропова! Мы только начали дышать как люди, увидели хоть что-то еще, кроме груди четвертого человека при команде "равняйсь". Но нет - снова кровь из носу, болезненный блеск в глазах и противостояние миру!

Какое противостояние, братцы, вы о чем? Насрать по периметру силы у нас есть - Грузия с Украиной не дадут соврать. Можем расхерачить Сирию, оплот высоких технологий. Но горячим-то мы себя, как в былые годы, фантазиями о сверхдержаве!

Окститесь, сограждане. У нас целые области паводком смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой, у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует по время Прямой линии, - какая сверхдержава?

Но про экономику все давно забыли. Сами себя загнали в вонючий угол и огрызаемся. Теперь им, параноикам, начальникам нашим, и деваться некуда: только война и осталась, мать родна! Впрочем, Путин и начинался с военного пиара - с полета на истребителе, с позирования на палубе военного корабля, в барашковой шапочке...

Начинался с "Курска", со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. Так и двинулся вперед по оси времени. Девятнадцать путинских лет нагромоздили этой лжи - горы, а уж реки крови омывают этот пейзаж почти всегда...

"Исследователь дна", злосчастный глубоководный "Лошарик" должен был в час "Ч" накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни четырнадцать российских офицеров.

Они отдали свои жизни - за опасную галлюцинацию. За горячечный военный бред.

Погибших жалко, но знаете - нас жалко тоже. Потому что с таким главнокомандующим гибель - вопрос времени.

Виктор Шендерович, "Фейсбук"


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