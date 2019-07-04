Взрывы на салюте в Минске: фоторепортаж 5 4.07.2019, 7:57

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Что происходило на месте трагедии.

Во время салюта на официальный «день независимости» 3 июля в Минске состоялось чрезвычайное происшествие. По словам очевидцев, несколько снарядов разорвались слишком низко. От ранения осколками погибла пожилая женщина. Еще как минимум три человека пострадали. Информацию подтвердили официальные ведомства. Вот что корреспонденты Свободы увидели на месте происшествия.

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Приблизительное место смертельного ранения женщины во время салюта 3 июля в Минске на карте Google.

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Осколок и кровь на набережной Свислочи рядом со спорткомплексом «Динамо», где от ранение во время салюта погибла женщина.

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Этот осколок нашли сотрудники пищевой палатки, который находится напротив места смерти женщины.

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Пластиковыми и картонными осколками усеяна вся набережная Свислочи рядом со спорткомплексом.

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Правоохранители оцепили место происшествия.

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Разбитые стекла в спорткомплексе «Динамо» на улице Даумана в Минске, рядом с которым погибла женщина.

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Пожарные возле дома на улице Червякова, 4 (за несколько сотен метров от смерти женщины), где от фейерверка 3 июля выбило стекла.

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Выбиты стекла в дома на улице Червякова, 4.

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Выбиты стекла в дома на улице Червякова, 4.