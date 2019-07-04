«Осколок, который попал в женщину, был величиной с ладонь» 4 4.07.2019, 16:17

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Очевидцы ЧП во время салюта рассказали подробности.

Фейерверк 3 июля в Минске закончился трагически: погибла женщина, еще около десяти человек получили травмы. В домах недалеко от места салюта лопнули окна. Очевидцы слышали два мощных хлопка, которые раздались через несколько минут после запуска фейерверка, пишет kp.by.

«На катере подплыл спасатель, стал помогать зажимать рану»

Инесса с ребенком смотрели салют на набережной Свислочи, в 10 метрах от того места, где стояла женщина, в которую попал осколок.

- Через три-четыре минуты мы услышали сильный хлопок, переглянулись - явно что-то пошло не так. После этого салют в этом месте сразу прекратился. Люди потом говорили, что сыпались камни и битые стекла, но мы ничего такого не видели. Через 15 - 20 секунд в 10 метрах от нас люди стали кричать, что женщине плохо, ее дочь кричала: «Мамочка, не уходи!» Я врач, подумала сразу, что у женщины начался приступ эпилепсии.

Инесса отдала ребенка другу и поспешила на помощь.

- У женщины была огромная кровопотеря, рядом была ее дочь и зять. Я сразу поняла, что у пострадавшей повреждена сонная артерия. Дочь пыталась зажимать рану на шее рукой, но крови было очень много. К этому месту на катере быстро подплыл какой-то спасатель, он стал помогать зажимать рану. Я позвонила в «скорую», сообщила, что ситуация критическая, пульс на руке уже не прощупывался. Рану мы стали зажимать уже кофтой, чтобы была больше площадь охвата. «Скорая» приехала буквально через 4 - 5 минут. Осколок, который попал в пострадавшую, был величиной с ладонь без пальцев. Больше никто из тех, кто стоял рядом с женщиной, судя по всему, не пострадал - по крайней мере, никто не говорил, что ему нужна помощь. Но люди рассказывали, что на них сыпался песок. Когда я поняла, что помочь больше ничем не могу, ушла оттуда. Но до последнего надеялась на лучшее и следила за новостями: хоть я и сталкиваюсь со смертями на работе, страшно, что можно умереть в мирное время, просто придя посмотреть парад и салют.

«Что-то пролетело возле виска, чуть не сорвало кепку с головы»

- Мы с племянницей стояли у Дворца спорта, специально пришли туда, чтобы посмотреть салют, - рассказывает минчанка Валентина Викторовна. - Через несколько минут после того, как грянули залпы, я почувствовала, как у меня что-то пролетело возле виска, задело по касательной. Чуть не сорвало кепку с головы, я прямо подпрыгнула. Потом уже поняла, что это был осколок. Еще сантиметров 5 - 6 - и этот осколок попал бы в глаз. Я опешила, схватила шапку, говорю племяннице: «Ира, мне чуть осколок от салюта в голову не попал». Она сразу не поверила: как такое может быть? Народу рядом было много, но я не видела, чтобы кто-то еще пострадал.

Женщина говорит, что больше не пойдет смотреть на фейерверки.

- Дети мои - тоже ни ногой, и внуков не пустим. Если бы это произошло с кем-то другим, можно было подумать, что люди преувеличили, но это случилось со мной. Теперь буду считать, что 3 июля - мой второй день рождения.

«Оглох на пару секунд»

- Я участвовал в праздничном представлении и в момент ЧП находился на проспекте Победителей. Услышал громкий взрыв за трибунами - в ушах стоял звон. Я оглох на пару секунд. Это было неожиданно. Потом я поговорил с ребятами - у всех были точно такие же ощущения, - вспоминает учащийся минского колледжа Влад. - Мы стояли недалеко от трибуны, где сидел президент. Он ушел ближе к окончанию салюта. Сейчас со слухом у меня все хорошо. К врачам обращаться не собираюсь.