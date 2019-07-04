Как сейчас выглядит мемориал на месте концлагеря «Тростенец» 1 4.07.2019, 21:46

Вот она - цена всей «памяти о священной войне» у нашего экс-директора совхоза.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.

"Первые три фото - официальная съемка пресс-службы белорусского "президента", который 28 марта 2019 года вместе с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем открывал на месте фашистского концлагеря "Тростенец" на окраине Минска мемориал памяти австрийских евреев, которые в годы II Мировой войны были здесь замучены фашистами. Мемориал, разумеется, был построен на австрийские деньги.

Остальные фото и видео - то, как этот мемориал выглядит сейчас. Краска на монументе облезла всего через три месяца, все зарастает бурьяном, дорожки никто не пропалывает, не говоря уже о возложении цветов к памятнику.

Вот она - цена всей "памяти о священной войне" у нашего экс-директора совхоза. Она нужна лишь до той поры, пока необходимы иностранные инвестиции и рынки сбыта. Когда высокий европейский гость уехал - показуха теряет смысл, и "красацишча" превращается в привычный захудалый колхоз", - пишет блогер NEXTA.