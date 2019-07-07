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Видеофакт: 70-летний белорус на коньках поразил интернет

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  • 7.07.2019, 19:48
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Видео катания за несколько дней набрало более 100 тысяч просмотров.

На этой неделе в Брестском ледовом дворце был обычный сеанс массового катания. Необычным его сделал пожилой мужчина, который не просто нарезал круги, а с большим вдохновением и страстью… танцевал! Hockey.by поговорил с любителем катания — и он оказался очень классным!

Видео катания за несколько дней набрало более 100 тысяч просмотров, лайк ему поставили уже почти две тысячи человек. А вы видели?

Героя видео зовут Валерий Мищук, он из Кобрина. В конце июля у Валерия Ивановича юбилей — 70 лет. Всю жизнь Мищук служил в авиации, сейчас на пенсии.

Страсть к катанию у Валерия Ивановича появилась после открытия ледового дворца в родном городе, хотя впервые на коньки он встал гораздо раньше.

— Как и все ребята, ходил на озеро играть в хоккей. В 11 лет стоял на воротах, была куча мала, мне наступили коньком на руку. Целый год маялся, близко не подходил ко льду.

Я начал ходить кататься, купил себе фигурные коньки, учился. Различные элементы подсматривал у молодежи. Затем соединил их в связки под музыку, ритмы — и получился такой произвольный танец… Меня катание очень заряжает! Люди выходят из ледового уставшие, говорят, что ноги болят. А я наоборот себя чувствую, как заряженный аккумулятор, гудит во мне энергия!

О том, что стал звездой интернета, Валерий Иванович не знал. Но не удивился.

— Я заметил, что за мной постоянно крутилась камера: в какую сторону я — туда и она. Но видео не смотрел. Наверное, комментировали: «Что там делать деду на льду?»? Молодежи тогда было много, конечно. В конце сеанса даже юные хоккеисты подъехали ко мне — я их так зажег, что они вокруг тоже пытались копировать мои движения. Думаю, им понравилось, что можно не просто гонять по кругу.

— Беда всех ледовых в том, что молодежь лет 15−17 носится, думает, что уверенно всех обойдет или проскочит, но все равно спотыкается и вредит другим. Нужно жестче относиться к таким вот «бегункам». Конечно, чаще это те, кто играет в хоккей, показывают свои способности перед девушками. Инструкторы не заинтересованы их останавливать. Опасность на массовом катании от таких «крутых» ребят большая. Из-за них больше всего травм происходит. На меня такие пацаны тоже пытались налететь, но реакция уже отработана. Вторая проблема: иногда не совсем хороший лед, который остается после тренировок хоккеистов. Неопытным людям тяжело ездить по чужим дорожкам, они спотыкаются.

Но кататься, несмотря на сложности, Валерий Иванович не бросит.

— Катание — это лучше всякой зарядки и упражнений, потому что работает все тело, а еще и в ритм музыки. Это же какое настроение, жизнь прекрасна!


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