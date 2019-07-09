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Юрист: Указ Лукашенко о долгах находится за пределами здравого смысла

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  • 9.07.2019, 8:55
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Происходит спектакль с назначением «стрелочников».

Лукашенко ввел персональную ответственность чиновников за погашение займов. Согласно новому закону премьер-министр несет ответственность за погашение государственных долгов, а председатель правления Нацбанка отвечает за погашение займов главного финансового учреждения.

Председатели облисполкомов и Минского горисполкома несут ответственность за погашение долга местных органов. При этом в указе не уточняется, какая именно персональная ответственность предусматривается за невыполнение требований.

Имеют ли подобные указы что-то общее с общепринятыми правовыми нормами и как они могут сказаться на системе государственного управления в Беларуси? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к правовому инспектору профсоюза РЭП по Гомельской области, юристу Леониду Судаленко.

- Как вы прокомментируете то, что на физическое лицо перекладывается юридическая ответственность за долги, сделанные государственными органами и даже страной в целом?

- Советую не искать здравый смысл там, где мы с вами его не оставляли. А если всерьез, то возложение персональной ответственности на чиновников за погашение госзаймов не отвечает ни одному действующему в стране нормативному акту.

А раз так, значит такое «возложение» незаконно, и следовательно, это можно и не выполнять. Да и как эту ответственность выполнить, если в долг берет страна, а отдавать должны высокие чины? Это все из разряда демагогии…

Давайте на секунду представим, действующий премьер-министр не справится с погашением госдолга! И что произойдет? В худшем случае, выплывет он на высокой должности в одной из российских госкорпораций.

Или глава Нацбанка завтра захочет объявить дефолт. Что с его возьмешь, он ведь назначен тем, кто его и призывает к ответу! Равно как и возложение ответственности на председателей облисполкомов за состояние местных бюджетов, что вообще находиться за пределами здравого смысла. Поэтому и ответственность в этих «возложениях» не предусмотрена. Это так – народу показать, что все еще пока вроде под контролем...

А вообще, экономика нашей страны сегодня демонстрирует глубокую стагнацию, госбюджет не в состоянии выплачивать зарплаты и пенсии без внешних заимствований. Вот и появляются такие суровые «указивки», идет поиск внутренних «стрелочников»…

Здесь важно отметить, каждый сам себе выбирает дорогу, поэтому предлагаю не жалеть тех, на кого этот произвол возложен. Во-первых, все понимают, что эта показуха для народа, народ (people), как говорят, все «схавает», эта тема из разряда «бояре плохие - царь хороший».

А во-вторых, не мы с вами чиновникам земли в Дроздах под строительство дворцов стоимостью под миллионы долларов бесплатно раздавали. Это тоже нужно учитывать.

- Есть ли еще в мире государства, где бы премьер-министр, временный госслужащий, отвечал за весь государственный долг?

- Это утопия, такого не может быть и нет нигде в мире, такое возможно только в условиях диктатуры.

Наша страна – последняя в Европе, практикующая смертную казнь. Беларусь – единственная страна в мире, где большинство населения не использует родной язык.

Мы – единственная страна Европы, не входящие в Совет Европы. В конце концов, наш «президент» непрерывно занимает свой пост на 6 лет дольше Брежнева, на 10 лет дольше Путина и всего пока на 5 лет меньше Сталина. В странах, где общество контролирует власть, такое представить невозможно!

- Не напоминает ли этот указ практику «братков» из 90-х: назначать кого-то должником и требовать с него денег за то, что он фактически не делал?

- Как говорится, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Так и здесь. Есть абсолютная власть – так почему бы не назначить должником того, кого хозяин решил назначить «крайним»?

- Недавно Лукашенко назначил того же премьер-министра Румаса ответственным за «рост экономики»? Насколько адекватно такое назначение? Может ли чиновник отвечать за то, что он не в состоянии контролировать – погоду, экономику и т.д.?

- Можно бесконечно долго пытаться перекладывать ответственность за экономические провалы в стране на чиновников, но, как говорят представители одного уважаемого мною народа: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?»

Так и здесь: не справляется премьер – возьми лопату в руки и сделай, покажи пример! Назначение премьера Сергея Румаса ответственным за государственные долги – из этой же оперы.

- Приведут ли указы Лукашенко об «ответственных» к новым чисткам в госаппарате? Полетят ли головы чиновников?

- На этот вопрос вам не ответит ни одна как говориться ясновидящая. Угадать настроение диктатора c 25-тилетним стажем практически невозможно. Последняя голова полетела у экс-министра МВД.

Думаю, после известных событий на очереди голова министра обороны. А в принципе, это ничего не меняет в нашем кукольном театре…

- Как подобные подходы сказываются на отношении людей к государственной службе?

- Знаете, с каждым днем люди убеждаются, на госслужбу поступают те, кто не в состоянии рождать собственные идеи.

Ведь там – пришел на службу и тебе платят, вне зависимости от вклада в общее дело. Причем платят за то, что ты ничего собственно не произвел. Яркий пример тому - разрастающиеся идеологические отделы на местах. Что они производят и кому их труд нужен?

- Лукашенко не раз заявлял о жесточайшей борьбе с коррупцией и победах над ней. Почему тогда издаются такие указы и постоянно возникают громкие дела?

- Знаете, можно бесконечно долго вести дискуссию о борьбе с коррупцией в стране, но вряд ли кто станет отрицать, когда задерживают начальника охраны Лукашенко с откатом в $150 тысяч – тут, как говорится, ни один государственный идеолог не в силах исправить картинку.

Рыба гниет с головы!


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