Спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марэн не пускают в страну 9.07.2019, 10:32

Анаис Марэн

Фото: «Белсат»

Она пишет доклад о правах человека в Беларуси для Генассамблеи.

Неделю назад, 2 июля, специальный докладчик Организации объединенных наций по правам человека в Беларуси Анаис Марэн представила свой доклад по Беларуси на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В нем Анаис Марэн говорила о дискриминации этнических меньшинств в Беларуси, стигматизации людей с вирусом иммунодефицита человека, осужденных за наркотики и психотропы молодых людей и прочее, передает «Радыё Свабода».

Марэн отмечает: мандат спецдокладчика ООН по Беларуси не признается белорусскими властями от самого создания этой должности в 2012-ом году. Она рассказала, что когда в прошлом сентябре начала выполнять свои обязанности, то надеялась на демонстрацию «какой-то открытости» со стороны белорусских властей, но «белорусское правительство к этому не готово».

Спецдокладчица не может посетить Беларусь

Спецдокладчица сетует, что не получает официальных сведений о ситуации с правами человека в Беларуси и не может официально посетить страну - сведения для доклада она брала из открытых источников в интернете, от дипломатов разных стран и жертв нарушений прав человека. Проверять сведения, полученные таким путем, «непросто при отсутствии посетить страну».

Постоянный представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич говорил в Женеве, что ситуация в Беларуси «не нуждается в особом внимании» со стороны Совета ООН по правам человека. Марэн говорит, это «давняя позиция» белорусских властей, но она «не уверена, что в вопросе прав человека мы говорим об одном и том же», а ее мандат действует потому, что «ситуация с правами человека в стране остается неудовлетворительной».

Белорусские проблемы, которые Анаис Марэн упомянула, это право на жизнь, применение смертной казни, свобода СМИ, давление на журналистов-фрилансеров, свобода слова, право на свободу ассоциаций и на мирные собрания.

В Совете ООН по правам человека она упоминала, что во время избирательных кампаний белорусские власти интенсивнее «используют репрессивные практики» и «менее склонны к общественных дискуссий по важным проблемам».

К осени текущего года Марэн собирается представить еще один доклад по правам человека - для Генеральной ассамблеи ООН. В нем она обещает сфокусироваться на правах человека с учетом грядущих «выборов».

Марэн отметила, что белорусские власти до сих пор не выполнили рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, данные по итогам прошлых избирательных кампаний, не внесли существенных изменений в Избирательный кодекс.