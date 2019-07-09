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Бананы подорожали на 73%: Как повлияла деноминация на цены спустя три года

  • 9.07.2019, 16:28

Журналисты сравнили цены сразу после деноминации и сейчас.

Журналисты onliner.by решили посмотреть, как именно выросли цены после деноминации, и взяли за основу их же исследование — его провели в 2016 году. Спустя почти три года журналисты снова отправились в магазин, чтобы посмотреть, что и по какой стоимости предлагают сейчас.

Некоторых позиций из списка в магазине не было. Так что сравнивали журналисты только те, что оказались в наличии.

Почти три года назад литр колы стоил 1,23 рубля. Теперь — 1,57. Что больше на 34 копейки. Значит, Coca Cola подорожала на 28%.

Раньше литр уксуса стоил 1,25 рубля. Сейчас цена на похожий продукт поднялась до 1,53. Итог: бутылка подорожала на 28 копеек.

За литр апельсинового нектара когда-то просили 1,36 рубля. Сегодня его можно купить за 2,04 рубля — сок подорожал на 68 копеек. Разница составляет 50%.

Журналисты брали овсянку «Воложку» по 1,25 рубля. Сегодня такая же пачка обойдется в 1,49. Разница между ценами составляет 24 копейки. Видим, что рост составил 19%.

Литр молока жирностью 1,5% магазин отдавал за 1,1 рубля. Сейчас его можно найти за рубль 16 копеек. Получается, продукт подорожал на 6 копеек. Цена повысилась на 5%.

Идем дальше. На очереди зеленый горошек. Точно такую же фирму журналисты не нашли, зато отыскали другую. В 2016 году горошек стоил 85 копеек. Выбор остановился на фирме, которая предлагает купить его за 1,84 рубля.

Десяток яиц в 2016 году мы могли приобрести за 1,41 рубля. Сегодня такой трюк не пройдет — придется доставать еще 33 копейки. Даже на «акционке» товар выходит дороже. Итог: яйца подорожали на 23%.

Хрен. Вот этот отдавали с прилавков за 1,42 рубля. Здесь результат неожиданный: цены действительно остались прежними.

Упаковка макарон когда-то манила ценой в 1,12 рубля. Сейчас за нее просят 1 рубль 27 копеек. Делаем выводы: цена поднялась на 13%.

За три упаковки вермишели «Мивина» мы отдавали 1 рубль 8 копеек. Сейчас они обойдутся в 1,23 рубля. Это больше на 15 копеек. Рост — 14%.

Сегодня килограмм муки «Столичная мельница» стоит 1,36 рубля, почти три года назад за него просили рубль девять копеек. Значит, мука подорожала на 25%.

На очереди — рогачевская сгущенка. Смотрим: в 2016 году за банку просили 1,46 рубля. Сегодня же за нее нужно отдать 2 рубля 30 копеек. Рост составил 57,5%.

Сухарики когда-то стоили 1 рубль 20 копеек. Мы не смогли найти в магазине ту же марку, так что ориентируемся на похожую — сейчас они бы обошлись в 1,37 рубля.

Килограмм эквадорских бананов стоил 1 рубль 90 копеек. Сегодня фрукты того же происхождения обойдутся в 3,29 рубля. Это рекордный показатель в нашей подборке: бананы подорожали на 73%.

Батон когда-то стоил 1 рубль 16 копеек. Сегодня он обойдется в рубль 27 копеек. Подорожание налицо — 9%.

Набор зелени в 2016 году можно было купить за 98 копеек. Сегодня он обойдется в 1,32 рубля. Рост в цене — 35%.

В 2016 году пачку 12%-ного творога можно было купить за 98 копеек. Сейчас ситуация другая: продукт массой 180 г отдают за 1,31 рубля. Творог подорожал на 34%.

Упаковка паштета с грибами обходилась нам в рубль 36 копеек. Сегодня похожий продукт можно купить за 1,24 рубля.

Майонез «Провансаль» в 2016 году стоил 1 рубль 5 копеек. Сейчас за пачку просят на четыре копейки меньше. Вот и приятный показатель: майонез подешевел на 4%.

Раньше мыло Nivea удавалось купить за рубль 40 копеек. Теперь такое же обходится в 1,73 рубля. Выводы: оно подорожало на 23,5%.

Салат с кальмарами от «Санта Бремор». Раньше мы брали его за 1 рубль 29 копеек. Сегодня такой же обойдется в 1,64 рубля. По цене это больше на 27%.

Восемь кубиков Maggi в 2016 году мы покупали за 1 рубль 20 копеек. Сегодня набор из них на 30 копеек дороже — 1,50 рубля. Это выше на 25%.

Консервы из свинины с картофелем можно было купить за 1 рубль 16 копеек. Сейчас похожий продукт обойдется в 2,97 рубля.

Конфеты Lindor обходились нам в 39,94 рубля за килограмм. Сегодня их можно приобрести за 59,90 рубля. Это дороже на 49%.

Пять шариковых ручек в 2016 году стоили 1 рубль 23 копейки. Сегодня похожий набор обойдется дороже: его цена составляет 1 рубль 90 копеек.

Средство для мытья посуды «Миф» стоило 1 рубль 53 копейки. Его нынешняя цена — 2 рубля 3 копейки. Значит, продукт подорожал на 32%.

Четыре рулона туалетной бумаги мы находили за 1 рубль 76 копеек. Сегодня набор стоит 2,16 рубля. Рост цены — 22%.

В 2016 году одна лампочка стоила 98 копеек. В 2019-м цена решила не меняться — видим на прилавке те же 98 копеек.

Подводим итоги. В подборке лидерами подорожаний оказались бананы (73%), апельсиновый сок (50%) и шоколадные конфеты Lindor (49%).

Для удобства приводим таблицу. Цены в ней указаны в белорусских рублях.

Товар 2016 г. 2019 г.
Кола 1,23 1,57
Уксус 1,25 1,53
Сок 1,36 2,04
Овсянка 1,25 1,49
Молоко 1,1 1,16
Горошек 0,85 1,84
Яйца 1,41 1,74
Хрен 1,42 1,42
Макароны 1,12 1,27
3 пачки вермишели

«Мивина»

 1,08 1,23
Мука, 1 кг 1,09 1,36
Сгущенка 1,46 2,30
Сухарики 1,20 1,37
Батон 1,16 1,27
Набор зелени 0,98 1,32
Творог 0,98 1,31
Паштет 1,36 1,24
Майонез 1,05 1,01
Мыло Nivea 1,40 1,73
Салат с кальмарами 1,29 1,64
Кубики Maggi 1,20 1,50
Консервы 1,16 2,97
Конфеты Lindor, 1 кг 39,94 59,90
Набор ручек 1,23 1,90
Ср-во для мытья

посуды «Миф»

 1,53 2,03
Набор туалетной

бумаги

 1,76 2,16
Лампа накаливания 0,98 0,98


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