Бананы подорожали на 73%: Как повлияла деноминация на цены спустя три года 9.07.2019, 16:28

Журналисты сравнили цены сразу после деноминации и сейчас.

Журналисты onliner.by решили посмотреть, как именно выросли цены после деноминации, и взяли за основу их же исследование — его провели в 2016 году. Спустя почти три года журналисты снова отправились в магазин, чтобы посмотреть, что и по какой стоимости предлагают сейчас.

Некоторых позиций из списка в магазине не было. Так что сравнивали журналисты только те, что оказались в наличии.

Почти три года назад литр колы стоил 1,23 рубля. Теперь — 1,57. Что больше на 34 копейки. Значит, Coca Cola подорожала на 28%.

Раньше литр уксуса стоил 1,25 рубля. Сейчас цена на похожий продукт поднялась до 1,53. Итог: бутылка подорожала на 28 копеек.

За литр апельсинового нектара когда-то просили 1,36 рубля. Сегодня его можно купить за 2,04 рубля — сок подорожал на 68 копеек. Разница составляет 50%.

Журналисты брали овсянку «Воложку» по 1,25 рубля. Сегодня такая же пачка обойдется в 1,49. Разница между ценами составляет 24 копейки. Видим, что рост составил 19%.

Литр молока жирностью 1,5% магазин отдавал за 1,1 рубля. Сейчас его можно найти за рубль 16 копеек. Получается, продукт подорожал на 6 копеек. Цена повысилась на 5%.

Идем дальше. На очереди зеленый горошек. Точно такую же фирму журналисты не нашли, зато отыскали другую. В 2016 году горошек стоил 85 копеек. Выбор остановился на фирме, которая предлагает купить его за 1,84 рубля.

Десяток яиц в 2016 году мы могли приобрести за 1,41 рубля. Сегодня такой трюк не пройдет — придется доставать еще 33 копейки. Даже на «акционке» товар выходит дороже. Итог: яйца подорожали на 23%.

Хрен. Вот этот отдавали с прилавков за 1,42 рубля. Здесь результат неожиданный: цены действительно остались прежними.

Упаковка макарон когда-то манила ценой в 1,12 рубля. Сейчас за нее просят 1 рубль 27 копеек. Делаем выводы: цена поднялась на 13%.

За три упаковки вермишели «Мивина» мы отдавали 1 рубль 8 копеек. Сейчас они обойдутся в 1,23 рубля. Это больше на 15 копеек. Рост — 14%.

Сегодня килограмм муки «Столичная мельница» стоит 1,36 рубля, почти три года назад за него просили рубль девять копеек. Значит, мука подорожала на 25%.

На очереди — рогачевская сгущенка. Смотрим: в 2016 году за банку просили 1,46 рубля. Сегодня же за нее нужно отдать 2 рубля 30 копеек. Рост составил 57,5%.

Сухарики когда-то стоили 1 рубль 20 копеек. Мы не смогли найти в магазине ту же марку, так что ориентируемся на похожую — сейчас они бы обошлись в 1,37 рубля.

Килограмм эквадорских бананов стоил 1 рубль 90 копеек. Сегодня фрукты того же происхождения обойдутся в 3,29 рубля. Это рекордный показатель в нашей подборке: бананы подорожали на 73%.

Батон когда-то стоил 1 рубль 16 копеек. Сегодня он обойдется в рубль 27 копеек. Подорожание налицо — 9%.

Набор зелени в 2016 году можно было купить за 98 копеек. Сегодня он обойдется в 1,32 рубля. Рост в цене — 35%.

В 2016 году пачку 12%-ного творога можно было купить за 98 копеек. Сейчас ситуация другая: продукт массой 180 г отдают за 1,31 рубля. Творог подорожал на 34%.

Упаковка паштета с грибами обходилась нам в рубль 36 копеек. Сегодня похожий продукт можно купить за 1,24 рубля.

Майонез «Провансаль» в 2016 году стоил 1 рубль 5 копеек. Сейчас за пачку просят на четыре копейки меньше. Вот и приятный показатель: майонез подешевел на 4%.

Раньше мыло Nivea удавалось купить за рубль 40 копеек. Теперь такое же обходится в 1,73 рубля. Выводы: оно подорожало на 23,5%.

Салат с кальмарами от «Санта Бремор». Раньше мы брали его за 1 рубль 29 копеек. Сегодня такой же обойдется в 1,64 рубля. По цене это больше на 27%.

Восемь кубиков Maggi в 2016 году мы покупали за 1 рубль 20 копеек. Сегодня набор из них на 30 копеек дороже — 1,50 рубля. Это выше на 25%.

Консервы из свинины с картофелем можно было купить за 1 рубль 16 копеек. Сейчас похожий продукт обойдется в 2,97 рубля.

Конфеты Lindor обходились нам в 39,94 рубля за килограмм. Сегодня их можно приобрести за 59,90 рубля. Это дороже на 49%.

Пять шариковых ручек в 2016 году стоили 1 рубль 23 копейки. Сегодня похожий набор обойдется дороже: его цена составляет 1 рубль 90 копеек.

Средство для мытья посуды «Миф» стоило 1 рубль 53 копейки. Его нынешняя цена — 2 рубля 3 копейки. Значит, продукт подорожал на 32%.

Четыре рулона туалетной бумаги мы находили за 1 рубль 76 копеек. Сегодня набор стоит 2,16 рубля. Рост цены — 22%.

В 2016 году одна лампочка стоила 98 копеек. В 2019-м цена решила не меняться — видим на прилавке те же 98 копеек.

Подводим итоги. В подборке лидерами подорожаний оказались бананы (73%), апельсиновый сок (50%) и шоколадные конфеты Lindor (49%).

Для удобства приводим таблицу. Цены в ней указаны в белорусских рублях.