Юрий Воронежнец: В Гомельской области есть всего три - четыре «чистых» пятна 10.08.2019, 16:00

Юрий Воронежцев

Собирать грибы и ягоды в Беларуси рискованно.

Об этом написал в «Фейсбуке» известный белорусский ученый, изобретатель, политик и общественный деятель Юрий Воронежцев:

- Еду с дачи. По обочинам стоят машины грибников. Местность с загрязнением свыше 1 кюри/ км 2

Даже при загрязнении почв, близких к фоновому (0,1 — 0,2 Ки/км2), содержание цезия в некоторых грибах может превышать допустимый уровень (370 Бк/км2). Да и уровень этот чисто условно «допустимый». В нормальном продукте радиоактивного цезия не должно быть вообще! В крайнем случае - несколько единиц из-за глобальных выпадений.

Вот уж, действительно, предела человеческой жадности и тупости нет предела!

Почти половина (47%) из всех проверенных в прошлом году грибов, собранных в лесах Гомельщины, оказалась с превышением ПДУ по цезию-137. Таков результат радиационного контроля. В позапрошлом году этот показатель был 48,2%. Средний, если можно так сказать, показатель загрязнения грибов цезием составил 689 Бк/км2, максимальный уровень — 31193 Бк/км2. Именно такой убойный показатель загрязнения был зафиксирован в прошлом году в ельских подосиновиках. Наровлянские лисички показали более 8 тысяч Бк/км2, калинковичские — почти 8 тысяч Бк/км2, рогачевские и жлобинские — более 5 тысяч Бк/км2. Зафиксированы значительные превышения ПДУ в лесных дарах не только из наиболее загрязненных Лельчицкого, Ветковского, Комаринского, Хойникского, Чечерского, Буда-Кошелевского лесхозов, но и Речицкого, Житковичского, Гомельского, Василевичского.

На Гомельщине есть всего три - четыре «чистых» пятна, где можно собирать грибы и ягоды без риска оказаться на столе у хирурга - онколога.