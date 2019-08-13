Десять причин, почему Дональду Трампу стоит посетить Украину Андрей Гундер

13.08.2019, 17:34

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Дональд Трамп

Украина проводит капитальный ремонт государства.

За время своей каденции Барак Обама ни разу не был в Украине. Он стал единственным президентом США, который не посетил независимую Украину находясь в Белом Доме. Президенту США Дональду Трампу это сделать необходимо. Украина проводит "капитальный ремонт", и вот десять причин, почему президент США должен сюда приехать.

1. Значительные возможности для американского бизнеса

Американские компании работают в Украине при поддержке Американской торговой палаты с 1992 года. Сотни компаний-членов демонстрируют истории успеха. Ресторан McDonald's на центральном железнодорожном вокзале Киева — один из самых посещаемых в мире. Сargill, крупнейшая американская частная корпорация, в сентябре открывает зерновой терминал в глубоководном порту вблизи Одессы стоимостью в 150 миллионов долларов. В начале этого года, компания General Electric поставила тридцать новых дизельных локомотивов на государственную железную дорогу Украины из Эри, штат Пенсильвания.

В рамках долгосрочного соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов в течении следующих 10 лет GE поставит в общем 225 тепловозов. ИТ-сектор Украины процветает и поддерживает крупнейшие корпорации из рейтинга Fortune 500. Компания Bunge со штаб-квартирой в Нью-Йорке запустила в Николаевском порту маслозавод, терминал и зернохранилище на сумму в 280 миллионов долларов. И все же инвестиции США в Украине до сих пор являются редкими. Многие американские компании еще не открыли для себя Украину.

2. Интересы США в энергетическом секторе Украины

Американские компании только присматриваются к потенциально высокодоходной отрасли энергетики Украины. Westinghouse со штаб-квартирой в Пенсильвании уже поставляет в Украину почти половину ядерного топлива, что является чрезвычайно важным для страны, где на ядерную энергетику приходится 55 процентов производства электроэнергии. GE имеет целью поставлять ветровые генераторы для рынка возобновляемой энергетики, который бурно развивается в Украине.

Независимость от российского газа — это правильный шаг для Украины. Поставка американского сжиженного природного газа в дальнейшем поможет Украине стать независимой от российского газа. Поскольку поставки угля на электростанции затруднены из-за войны на востоке Украины, США поставляют в Украину антрацитовый уголь. В то же время, для интенсификации и совершенствования разведки и добычи углеводородов, транспортировки природного газа, нефти, очистки и дистрибуции нужны современные американские технологии и оборудование.

3. Опровержение Fake News об Украине

Украина имеет проблемы с имиджем: сама она не слишком хорошо рассказывает о себе, другие же, часто говоря о ней, искажают информацию. Кроме военных, экономических и кибератак, гибридная война с Россией включает в себя глобальную кампанию по дезинформации. Что хуже, ни одна крупная американская газета или телевизионная сеть не имеют своего постоянного бюро в Украине. Значительная часть репортажей об Украине в международных СМИ поступает от корреспондентов, базирующихся в России.

4. Американские избиратели украинского происхождения

В США проживает примерно миллион американцев украинского происхождения. Украинская диаспора исторически была более благосклонна к республиканцам, однако она всегда следит за тем, как Администрация поддерживает их Родину. Украинская диаспора положительно восприняла бы визит Трампа в Украину. Ряд влиятельных американских евреев также имеет связи с Украиной.

5. Будапештский меморандум

Двадцать пять лет назад Украина была третьей по величине в мире ядерной сверхдержавой. В августе 1991 года, провозгласив свою независимость от Советского Союза Украина получила в наследство ядерный арсенал, больше, чем в Великобритании, Китае и Франции вместе взятых. До 1996 года Украина добровольно от него отказалась и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Великобритании, США и России, закрепленные в Будапештском меморандуме. Уже пять лет Украина находится под обстрелом русских военных сил, поэтому США должны пересмотреть пункты договора и усилить эффективность их выполнения. Глобальная безопасность и любые будущие перспективы нераспространения ядерного оружия находятся под угрозой, если обещания США и Великобритании не будут соблюдены.

6. Шанс заключить соглашение для прекращения войны

За пять лет войны, которую поддерживает Россия, погибли более 13 тысяч человек, четверть из которых — гражданские, 30 тысяч были ранены. Переговоры о прекращении войны нуждаются новом импульсе. Тот, кто сможет заключить соглашение о мире — войдет в историю.

7. Трамп и новоизбранный президент Зеленский вероятно найдут общий язык

Оба президента пришли к власти на волне анти-истеблишмента. Оба имели яркую карьеру на телевидении, оба — успешные бизнесмены в прошлом. Их сходство может положить начало крепкой дружбе.

8. Моральный стимул для молодых украинских парламентариев и чиновников

Новоизбранный парламент Украины молодой и неопытный. Потенциальному новому спикеру парламента тридцать пять лет, как и главному кандидату на пост премьер-министра. Визит Трампа в Украину может вдохновить и стимулировать вновь избранных депутатов к проведению необходимых реформ в будущем.

9. Украине нужна помощь в искоренении олигархического контроля над экономикой

Горстка жадных и недоброжелательных людей накопила огромные богатства с помощью нечестных судов и коррумпированных чиновников, выведя значительную часть своих преступных поступлений из Украины. Эра олигархической экономики должна завершиться, вместо этого превратившись в рыночную экономику. Для этого необходима международная поддержка. Нынешняя система все же остается барьером для американского бизнеса, который инвестирует в различные секторы Украины, особенно в средствах массовой информации, энергетику, банковскую сферу, инфраструктуру и добывающую отрасль.

10. Обама ни разу не был в Украине

Американская торговая палата с радостью поприветствует президента США в Украине. Мы поделимся историями, вызовами и возможностями ведения бизнеса здесь. В Украине происходят масштабные изменения и не стоит упускать возможность стать свидетелем этого.

Андрей Гундер, «Новое время»