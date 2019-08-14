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Видеохит: Самая сильная женщина Британии показала, что может сделать со сковородой

  • 14.08.2019, 9:43
Видеохит: Самая сильная женщина Британии показала, что может сделать со сковородой

Никто не скажет, что ее место на кухне.

В августе 2016 года жительница Великобритании и мать двоих детей Андреа Томпсон получила звание самой сильной женщины в стране. После двух лет тренировок спортсменка пробежала 15 метров с 230-килограммовой Н-обратной рамой, прошла тот же маршрут с двумя грузами по 100 килограммов в каждой руке и семь раз одной рукой подняла штангу весом 42,5 килограмма, рассказывает Express.

Спустя два года ведущие британского телешоу This Morning Имон Холмс и Рут Лангсфорд решили снова проверить способности Томпсон и предложили женщине принять участие в съемках очередного выпуска программы. 8 августа Андреа появилась в студии передачи в спортивном костюме и показала, что может сделать с обычной сковородой, какие есть почти на каждой кухне в мире.

Инициатором испытания стал Холмс, мужчина прошёл на студийную кухню и принёс для Томпсон металлическую посуду для жарки еды.

Сковорода пробыла в руках Андреа ровно пять секунд, но этого времени оказалось достаточно, чтобы она превратилась в бесполезный кусок железа с пластиковой ручкой.

Свою спортивную карьеру Томпсон построила случайно. В молодости женщина страдала от лишнего веса и тщетно следовала диетам. В 2014 году сестра предложила Андреа стать подружкой невесты на её свадьбе, так что женщине пришлось найти новый (действенный) способ похудения. Таким стали коллективные тренировки в спортзале вместе с другими полными людьми.

Тренер группы заметил в Андреа потенциал и предложил ей принять участие в настоящих спортивных состязаниях. Сначала Томпсон испытывала неуверенность в себе, но выступила на конкурсе и добилась успехов на мировом уровне. Сегодня женщина гордится своими достижениями и планирует принять участие в соревнованиях за звание чемпиона мира, которые пройдут во Флориде в ноябре 2019 года.

— Я делала упражнения, которые мне нравились, и наслаждалась, пытаясь добиться хорошей физической формы. Я провела небольшое исследование, узнала о самой сильной женщине в Великобритании и сама выступила на соревнованиях. Теперь это моя вторая натура.


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