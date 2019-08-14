Феномен чупакабры: как мексиканский монстр прижился в Беларуси 14.08.2019, 10:13

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Чупакабра

Изображение: Robert Borashan

С тех пор как чупакабра обосновалась в наших новостных лентах, экономическая ситуация в стране не стала лучше.

Мексиканское мифическое существо, сосущее кровь коз и коров, захватило информационное пространство Беларуси. С 2011 по 2019 год в различных районах нашей страны то тут, то там появлялась таинственная “чупакабра”, уничтожающая кур и кроликов, а иногда не брезгующая и собаками. Власти всё отрицают, обвиняют лис, хорьков, рысей или енотовидных собак. Но людей уже не остановить и не переубедить. Чупакабра — новый монстр народной демонологии. Еврорадио попыталось разобраться в феномене белорусской чупакабры.

Миграция чупакабры. Откуда она у нас?

Последний раз белорусскую чупакабру обнаружили недавно в Ушачском районе. Но для монстра одна из вылазок закончилась смертью. На днях местный житель подстерёг животное и пришиб его поленом.

Мода на чупакабру пришла в Беларусь из Украины. В 2009–2010 годах соседнюю страну захватил массовый психоз по “чупакабре”. Таинственный зверь стал новым национальным героем в СМИ и новым персонажем народного фольклора. С каждым днём всё больше мифологическим и всё больше сверхъестественным. Возможно, если бы в это время были выборы, то её бы избрали президентом Украины. Как тебе такое, Зеленский?

Заголовки газетных и телевизионных репортажей украинских СМИ напоминали вести с фронта борьбы с чудовищами: “В Украине убит детеныш чупакабры”, “След украинской чупакабры ещё не простыл”, “По Киеву рыскает ужасная чупакабра”, “На Сумщине чупакабра-мутант напал на школьника, едва не откусив ему руку”, “Связь между появлением НЛО и чупакабры нашли в Украине”, “В Киевской области бесчинствует таинственная чупакабра”, “Чупакабра бродит по Европе, добралась и до Луганска”, “В Украине нашли мумию чупакабры”, “В Украине нашествие чупакабр”.

К концу лета 2009 года украинская чупакабра была уже настолько распиарена газетами и телевидением, что пошёл "девятый вал" сообщений о странных животных. Чупакабра стала мерещиться во всём, что шевелится. Она нападала на кроликов, кур, взламывала клетки, убивала коров, лошадей, нападала на людей. Стали находиться её мумии, скелеты. Одного мужчину чупакабра покусала в его собственной постели. Спасибо, что не изнасиловала.

Отголоски медийной истерии доходили до нас нестройным эхом. В 2010 году сожское издание “Маяк” опубликовало заметку “Голодная Чупакабра рыщет вдоль белорусско-украинской границы”, где вкратце рассказывалось об “охоте на чупакабру” в Украине. На вопрос, почему Чупакабра не появляется в Беларуси, не пьёт кровь наших кроликов и коров, автор текста отвечает просто: на погранпереходе пограничники его заверили — граница на замке, мышь не проскочит. А чупакабра значительно больше, чем мышь, соответственно, белорусские кролиководы могут спать спокойно.

Как же он был неправ...

Первая кровь. Дачный кооператив под Гомелем, 2011 год

Самое раннее упоминание чупакабры в белорусских СМИ приходится на 2011 год. Именно тогда существо из мексиканской мифологии начало будоражить умы белорусов. Впервые неизвестный зверь, убивающий и выпивающий кровь домашних животных и птиц, появился в небольшом дачном кооперативе под Гомелем.

Очевидцы рассказывали про таинственное существо с красными глазами, которое убило всех кроликов в округе и выпило их кровь.

"Фоторобот" гомельской чупакабры

На телах двух с половиной сотен кроликов были укусы в виде четырёх крупных отверстий. Несколько человек якобы видели в окрестностях “чудовище” ростом около 150 сантиметров, что передвигалось на задних лапах: “Ноги похожи на страусиные, но внизу с копытами. Голова напоминает собачью, из пасти торчат крупные клыки. Шерсть клочьями серо-рыжей окраски. Глаза ночью поблёскивают красным”, — рассказывала молодёжь, которая якобы видела чупакабру.

Тогда же, в октябре 2011 года, в лесах под Лидой нашли труп одной из чупакабр. Однако сенсации не получилось. Специалисты, изучив фотографии лидской чупокабры, постановили — это обыкновенная лиса.

Но эта история не получила широкого распространения, так и оставшись на уровне региональной байки. А чупакабра тогда, похоже, только распробовала кровь.

Медийная известность. Старобин, Солигорский район, 2012 год

В октябре 2012 года неизвестное “чудовище” знатно проредило поголовье домашних животных в Старобине в Солигорском районе. В посёлке с населением около 6 тысяч человек по ночам чупакабра занималась уничтожением кур, кроликов и уток. Убийца жестоко расправлялась и с деревенскими котами. Ночью люди боялись выходить на улицу.

Хищник нападал на домашних животных, выпивал у них кровь и оставлял бездыханное тело жертвы. В одном из хозяйств животное проломило дверь хлева и напало на свиней. Поначалу жители посёлка пытались списать всё на проделки хорьков или бешеной лисы, но следы от клыков на двери были слишком большими.

Несколько местных жителей издалека успели рассмотреть животное: оказалось, что у чупакабры чёрная гладкая шерсть, три ноги и ростом она с человека.

И вот тут писать про этот случай начали все. Государственные телеканалы выпускают сюжеты о зверстве “таинственного зверя” в Старобине. Для поимки неизвестного зверя в поселке организовано ночное дежурство, создана государственная комиссия. В её составе следователи, охотники и ветеринары.

Такое внимание к “мифическому” существу начинает вызывать у людей вопросы. “Наша Ніва” замечает, что в прошлый раз таинственный зверь появился, когда курс рубля рухнул до 8 тысяч. А что теперь? Писатель Виктор Мартинович на сайте “Свабоды” рассуждает: “Не я первый заметил простую взаимосвязь между появлением чупакабры в эфире основных телеканалов и состоянием с валютой, кредитными ставками, массовым предчувствием скорой девальвации. В прошлый раз нацию пугали чупакаброй в мае 2011 года, когда доллар уже колебался, но ещё не достигал 8000 рублей. Тогда чупакабра появилась на Гомельщине и сосала кровь не из кур, а из кроликов. Но все остальные признаки очень похожи — красные глаза, копыта, общее раздражение и намерение взорвать устои и спокойствие в Республике Беларусь”.

В том же сентябре 2012 года в деревне Стаи Лепельского района тоже орудовал “неизвестный зверь”, с особым зверством расправляющийся с домашними животными. Местные жители в одно утро обнаружили на своём дворе 64 задушенных кролика. Лежали те не вразброс, а аккуратно сложенные в кучу. А в ноябре появилась новость про зверства чупакабры в деревне Бобровичи Воложинского района. Но эти истории не получили широкого распространения.

А история со “старобинской чупакаброй” в 2012 году закончилась ничем. Её так и не поймали. Насосавшись куриной крови, исчезла навсегда.

Первый труп. Прудники, Докшицкий район, 2013 год

В июле 2013 года в Докшицком районе работники местной фермы убили неизвестное животное, которое нападало на коров и телят. Одну застрелили, ещё двое зверей успели убежать. Кто-то даже успел провести параллель с чупакаброй из Старобина.

Чупакабра из Прудников

Труп “чупакабры” доставили на ветстанцию. Ветеринарные врачи, егеря и охотники пришли к выводу, что чупакабра — всего лишь юная енотовидная собака.

Чупакабра входит во вкус. Беларусь, 2013–2018

Следующие пять лет в Беларуси то и дело появлялись новости о зверствах чупакабры. Не меньше 10 случаев описывала республиканская и районная пресса. Таинственного зверя, орудующего на сельских подворьях, замечали на Слонимщине, на Мядельщине, на Мозырщине, в Ганцевичах, Калинковичах, в Пуховичском районе, в Ивенце и Берёзе. Везде одно и то же: зверь врывался в курятники или вскрывал клетки с кроликами, душил их, пил кровь, разрывал на части или складывал в кучи.

Местные власти то и дело во всём обвиняли лис, рысей, росомах, обезумевших енотовидных собак.

В августе 2018 года в посёлке Деревная Слонимского района объявилась очередная чупакабра. У одного из местных жителей неизвестный зверь разорвал дворового пса Пушка на две части, оставив голову с ошейником на цепи и утащив другую часть туловища куда-то с собой. Ещё одного соседского пса тоже потрепали: голова, ноги и туловище животного были сильно искусаны и расцарапаны. И это не единственные случаи, но, в отличие от нападений чупакабр в других районах, здесь птицы и кролики не пострадали. Зверь целенаправленно уничтожал псов и котов.

Местные власти даже объявили награду за голову чупакабры — 500 рублей. Охотники и егеря потянулись на Мядельщину за наградой. История закончилась бесславно как для чупакабры, так и для охотников. В начале октября местный охотник подстрелил крупного пса, приняв его за чупакабру. Собака оказалась домашней, она принадлежала местному жителю. В ту ночь он её не привязывал и наутро заметил, что пёс не вернулся. Хозяин отрицал причастность пса к нападениям на других собак, мол, в те ночи его собака была на привязи.

Порванный чупакаброй пополам Пушок из посёлка Деревная

Несмотря на застреленного пса, охотники на чупакабру продолжали устраивать облавы в надежде на то, что зверь попадёт в ловушку. Но результата они не принесли. А чупакабра опять исчезла.

Больше чупакабр, кровожадных и страшных! 2019 год

За лето 2019 года “чупакабра” уже трижды объявлялась в разных районах Беларуси. Сперва в июне в Лунинце кто-то пил кровь кур, а тех, у кого не смог выпить, душил. Правда, там вскоре ветеринарные службы заверили, что это орудует тхор (хорёк). На нескольких подворьях один или несколько из них задушили и напились крови нескольких десятков кур.

В июле чупакабра объявилась на Пинщине, в деревне Любель. Неизвестное животное по ночам приходит то ли из болота, то ли из леса и нападает на птиц и животных. Хищник пробирается через металлическую сетку, прогрызает доски, делает подкопы. В расставленные капканы попалась куница, но нападения не прекратились. Больше десятка хозяйств пострадали от происков “ночного охотника”. Две аналогичные ситуации также произошли на хуторах вблизи Любеля и в Боярах. Местные жители боятся по ночам на улицу выходить, держат свет всегда включённым, а кто-то даже включает музыку на полную громкость, в надежде что это отпугнёт зверя.

Жители деревушки Слободка-Гущинская на Ушаччине тоже пострадали от нападений чупакабры. В итоге одна из вылазок зверя закончилась для него смертью. Местный житель подстерёг животное и пришиб его поленом. Зверь удивлял свои видом: голый хвост, передние лапы короче задних, сам практически без шерсти, горбатое туловище. Размером с лисицу или собаку. На местной ветстанции по фотографиям сразу определили, что это енот.

“Уже немолодая особь и к тому же больна лишаем — из-за него практически полностью отсутствует шерсть на теле и енот имеет такой некрасивый и необычный вид”, — рассказала изданию “Патрыёт” начальница райветстанции Ольга Синякова. Она считает, что к человеческому жилью больного зверя погнал голод: “Еноты в эту пору года активно нагуливаются перед зимовкой. А этот из-за возраста и болезни, скорее всего, не мог охотиться в естественных условиях, поэтому и напал на кур в загоне”.

За последние 8 лет чупакабра не менее 20 раз появлялась в самой разной прессе. Истории с её появлением освещали крупные государственные каналы и республиканские издания. К обсасыванию чупакабры подключились и независимые СМИ. Конечно, и до появления “мексиканского монстра” были нападения на кур и кроликов, но теперь это заворачивается в броскую и запоминающуюся обёртку “чупакабры”. Удачный медийный штамп, лаконично объединивший все случаи таинственных ночных нападений на домашних зверей.

Можно удариться в конспирологию и считать, что это попытка властей отвлечь белорусов от насущных проблем, подсунув им громкую медийную историю. Но вряд ли. С тех пор как чупакабра обосновалась в наших новостных лентах, экономическая ситуация в стране не стала лучше. Всё реальнее становится угроза суверенитету со стороны России. И что, отвлекает ли чупакабра от этого хоть кого-нибудь?