Двукратный чемпион Армении стал игроком «Немана» 14.08.2019, 13:13

Даниел Стойкович является воспитанником клуба «БСК Борча».

Сербский защитник Даниел Стойкович заключил контракт с гродненским "Неманом", сообщает pressball.by.

Футболист является воспитанником клуба "БСК Борча". Свою профессиональную карьеру начал в 2009 году в клубе "ПКБ Падинска Скела", который выступал в четвёртом дивизионе Сербии. В 2012 году Даниел заключил контракт с клубом Суперлиги (Д1) "Вождовац", за который в общей сложности провел три сезона, приняв участие в 37 матчах чемпионата и в 5 играх Кубка Сербии.

Первую половину сезона-2015/16 серб провёл в "БСК Борча" (Д2; 9 игр в чемпионате, 2 — в кубке), куда был отдан в аренду, а перед началом второго круга подписал контракт с "ОФК Белград" (Д1). За "романтиков", как называют ОФК в Сербии, Стойкович провел 14 матчей в Суперлиге, в которых забил 1 мяч, и один матч в Кубке страны.

Перед стартом сезона-2016/17 футболист перешел в "Радник" (Д1), в составе которого сыграл 5 встреч чемпионата и еще два матча в Кубке.

В феврале 2017 года центрбек подписал контракт с чемпионом Армении "Алашкертом". В течение трех последующих сезонов Стойкович принял участие в 57 играх местной лиги (4851 минут; 1 гол, 10 предупреждений), а также провел 7 матчей в Кубке Армении (660 минут). В сезоне-2017/18 защитник сыграл в четырех поединках (360 минут) квалификации Лиги Чемпионов, в том числе провел два полных матча против борисовского БАТЭ (1:1, 1:3), а в сезоне-2018/19 сыграл три матча отбора Лиги Европы (204 минуты, 1 предупреждение). В составе "Алашкерта" Стойкович дважды выигрывал чемпионат Армении (2016/17, 2017/18), стал обладателем Кубка (2017/18) и Суперкубка Армении (2018/19).

"Dobrodošao u Neman, Danijel!" — приветствует новобранца официальный сайт "Немана".