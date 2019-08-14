Письменность в спящем режиме 6 14.08.2019, 18:48

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Фото: gs.by

Эх, нелегка же доля белорусской письменности в Беларуси!

На прошлой неделе завершилась многомесячная эпопея, в центре которой оказался славный град Слоним, где готовятся к празднованию Дня белорусской письменности. Праздник пройдет в сентябре, но приводить город в порядок местные власти начали еще весной. В мае одну из стен дома на улице Красноармейской было решено украсить масштабным граффити с изображением театра, который в XVIII веке основал в городе Михаил Казимир Огинский, пишет «БелГазета».

Идея хорошая, и все бы ничего, да только надпись под изображением была сделана на русском языке. В другом контексте это не вызвало бы нареканий, но праздновать-то в городе готовятся день письменности белорусской, а не русской!

По байнету прокатилась волна недоумения, и слонимские власти ее услышали, а услышав, пообещали надпись исправить. «Переделаем, потому что это все же День белорусской письменности, - верно рассудила замначальника управления идеологии Слонимского райисполкома Наталья Гончарук. - Мы решили прислушаться к людям - читали отзывы в социальных сетях, мониторили».

Байнет вздохнул с облегчением, но, оказалось, рано пить шампанское. В газету «Наша нiва» обратился слонимчанин Алексей Дужий, который сообщил, что граффити завершили, строительные леса убрали, а надпись так и не переделали: «Я направил обращение в Слонимский райисполком, мне пообещали, что к 1 июня надпись исправят, но что я вижу по факту? Вчера, 16 июля, надпись осталась такой же. Получается, власти нас обманули?»

Журналисты связались с зампредседателя райисполкома Владимиром Котом, и тот поспешил их успокоить: «К 1 августа граффити будет по-белорусски. Дело в том, что на стене напротив те же художники, которые рисовали театр Огинского, будут делать граффити с изображением Франциска Скорины. И, чтобы не вызывать художников по десять раз, мы решили, что, когда они начнут следующую работу, тогда и исправят эту надпись. Ко Дню письменности все будет сделано».

Но и на этом точка не была поставлена. Тереса Юшкевич, новая зампредседателя, передумала исполнять обещания предшественника. «В последнее время в адрес райисполкома поступило несколько обращений по поводу сохранения надписи на русском языке, ссылаясь на исторические факты и законодательство Беларуси, а также сохранение национально-языкового паритета в обществе. Поэтому райисполкомом принято решение оставить без изменений надпись на граффити», - сообщила она.

Жители Слонима возмутились таким поворотом, и 5 августа в байнете появилась петиция с требованием исправить русскоязычную надпись. Попутно неравнодушные граждане стали обращаться напрямую в райисполком. Это принесло свои плоды. 8 августа «Газета Слонимская» разместила в инстаграме снимок, на котором видно, что надпись все-таки переделали. Причем под покровом ночи, как партизаны или подпольщики. Эх, нелегка же доля белорусской письменности в Беларуси!