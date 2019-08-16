Блогер из Калинковичей рассказал о пытках в Гомельском СИЗО 3 16.08.2019, 12:27

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Виталий Манько

Заявление было сделано на суде.

20 августа в суде Мозырского района состоится очередное заседание по делу калинковичского блогера Виталия Манько. Его обвиняют в построении финансовой пирамиды «Элеврус».

На предыдущем заседании, которое проходило 1 августа, блогер заявил о давлении и издевательствах в СИЗО.

По информации правозащитного сайта «Полесская весна», вместе с Манько по делу проходит еще шесть обвиняемых. Они находятся под подпиской о невыезде. Только Виталий Манько уже более года находится за решеткой. У Виталия шестеро детей. Младшему сыну где-то полтора года, и более года младенец не видит отца.

На последнем заседании в начале августа Манько заявил ходатайство об изменении меры пресечения также на подписку о невыезде, как у остальных обвиняемых. Все свидетели уже допрошены в суде, либо их показания были зачитаны прокурором или самим судом. Оказать влияние на них, или какое-то давление, он уже не сможет.

Дальнейшее пребывание в СИЗО угрожает жизни и здоровью Виталия. И это главный повод для такого ходатайства.

Как объяснял сам Виталий, его помещают в камеры с антисанитарными условиями, другие сидельцы в камере курят, нарушают правила, а потом обвиняют в этих нарушениях Виталия. В результате Манько помещают в штрафной изолятор. Если он содержится в одиночной камере, туда неожиданно врываются неизвестные в масках и начинают избивать его. Лекарства для его передать также невозможно. Жалобы на плохое состояние здоровья принимаются вечером, а доктор может принять только на следующий день, и то не всегда.

Манько подавал жалобы, их у него принимали, однако они нигде не регистрируются, и понять, к кому они попали и как рассматривались, ему не удалось.

Все эти причины прокурор назвала необоснованными и недостаточными, чтобы изменить меру пресечения. Судья Анатолий Стрельченко пояснил, что все жалобы на деятельность администрации СИЗО должен рассматривать суд по месту нахождения СИЗО, а это суд Центрального района города Гомеля. Судья решил продолжить содержание Манько под стражей.