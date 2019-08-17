Валерий Карбалевич: Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко 7 17.08.2019, 9:32

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Валерий Карбалевич

Сколько раз мы за 25 лет слышали угрозы - и ничего не меняется.

В ходе нынешней поездки Александра Лукашенко по регионам мы узнали много интересного о состоянии сельского хозяйства. Не то, чтобы мы об этом совсем не знали. Но впечатляет масштаб, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Радыё Свабода».

Сначала во время посещения в Костюковичах Лукашенко рассказал о масштабах воровства в аграрном секторе:

«Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно об этом говорить. Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем».

90 лет колхозного строя, в том числе четверть века лукашенковского правления, - не искоренили. Напротив, явление сильно укоренилась, пустило глубокие корни. Ведь очень благоприятная социальная почва. И называется она - государственная форма собственности, отсутствие хозяина на земле.

Но чем дальше Лукашенко двигался в сельскую глубинку, тем больше обнаруживалась ситуация абсурда, который царит в этой области. Посещая Стародорожский район Минской области, он был шокирован, когда узнал, что в хозяйствах массово гибнет скот.

Кажется, в этом году коровы стали определенным символом, почти субъектом социальной и общественной жизни. В марте в результате громкого скандала с грязными коровами, которые, по словам Лукашенко, живут словно в концлагере, потеряли должности высокие чиновники, в том числе министр сельского хозяйства и вице-премьер, завели 15 уголовных дел. Если в далеком XVI веке в Англии говорили, что «овцы съели людей», то в Беларуси в XXI веке «коровы съели чиновников».

Сразу после скандала милиция по приказу Лукашенко бросила все другие дела и поехала в деревню бороться с «бесхозяйственностью». Кого-то там поймали, наказали

Но теперь выясняется, что как раз в самый разгар этой милицейской кампании коровы не только стоят грязные, а еще и массово погибают. В июле блогеры, независимые СМИ, социальные сети, печатали информацию и даже фотографии дохлых телят и травмированных коров. Лукашенко был вынужден реагировать и пригрозил правительству ответственностью за падеж скота, поручил Генеральной прокуратуре заняться этим вопросом.

И вот во время посещения Стародорожского района помощник Лукашенко Александр Косинец сообщил, что в прошлом году только в одной Минской области погибли 19,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 102,8 тысячи свиней. А за первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тысячи голов, свиней - 59,6 тысячи. «То есть, рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% - свиней», - отметил он.

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко оправдывался тем, что, мол, раньше руководители скрывали этот падеж, занимались приписками, а сейчас просто статистику перестали скрывать и поэтому цифры кажутся большими. Умножьте эти цифры на шесть (столько в стране областей), и вы увидите ужасающую картину. Это все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси.

Надо отметить, что в колхозах животные погибали всегда. В основном - из-за недостатка кормов, плохого ухода, слабой ветеринарной службы.

Казалось бы, сейчас XXI век, совсем другой уровень механизации, земля, благодаря селекции и удобрениям дает большие урожаи, на службе ветеринарии новейшие лекарства. Однако выясняется, что если нет хозяина, то все научные достижения почти не влияют на положение дел в аграрной отрасли.

Это приговор колхозно-совхозному строю, аграрной политике Лукашенко. Хотя он, как обычно, хорохорится, грозится всех наказать: «За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров, быков, телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственностью, это просто преступление. Что касается падежа скота, то разборки будут жесточайшие».

Сколько раз мы за 25 лет слышали подобные угрозы - и ничего не меняется. Это очередная демонстрация бессилия так называемой «сильной власти», «сильной руки».