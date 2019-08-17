Звонить по городскому телефону и отправлять письма станет дороже 6 17.08.2019, 16:40

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В Беларуси меняются тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи.

МАРТ внес изменения в постановление от 13 февраля 2017 года № 12 «О тарифах на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования». Сделано это постановлением от 7 августа 2019 года № 66. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Согласно изменениям, среди прочего, в Беларуси повышаются предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования, оказываемые физлицам (кроме ИП).

В частности, вырастет абонементная плата за городской телефон и плата за местные и междугородные звонки.

Например, абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную линию телефон индивидуального пользования, переведенный на повременную оплату разговоров, увеличится с 3,08 до 3,44 рубля, а повременная плата за каждую полную или неполную минуту местного соединения – с 0,0064 до 0,0070 рубля.

В свою очередь, абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон индивидуального пользования, не переведенный на повременную оплату разговоров, увеличится с 4,35 до 4,86 рубля.

Плата за предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи за каждую полную или неполную минуту соединения без помощи телефониста вырастет с 0,0145 до 0,0163 рубля, а с помощью телефониста – с 0,0218 до 0,0245 рубля.

Также, согласно постановлению, повышаются и фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые физлицам (кроме ИП).

В частности, вырастет стоимость пересылки внутренних простых отправлений письменной корреспонденции.

Тариф на пересылку почтовой карточки, а также письма или бандероли массой до 20 г увеличится с 0,48 до 0,54 рубля. Доплата за каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли вырастет с 0,04 до 0,05 рубля.

Изменения в тарифах на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования коснутся не только физлиц, но также и юрлиц и ИП.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.