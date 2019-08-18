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Израиль перехватил две ракеты, запущенные из сектора Газа

  • 18.08.2019, 9:43
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Израиль перехватил две ракеты, запущенные из сектора Газа
Иллюстрационное фото

Сработала система ПВО «Железный купол».

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них удалось перехватить, передает Армия обороны страны в Twitter, сообщает РБК.

«Из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении. Из Газы ракеты по Израилю запускают второй день подряд, добавили в военном ведомстве.

Ранее израильские военные сообщали, что на юге страны сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Газета The Times of Israel сообщила, что вечером 16 августа из сектора Газа выпустили как минимум одну ракету по Израилю, которую также перехватила система «Железный купол». В ответ израильские военные нанесли удар по двум подземным объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, подписанных с Израилем. Такое решение он принял после того, как 22 июля военнослужащие Армии обороны Израиля начали сносить дома в палестинском районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. По информации Al Jazeera, палестинцы и международные активисты попытались противостоять нападению, однако к ним применили силу и слезоточивый газ.


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