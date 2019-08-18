Израиль перехватил две ракеты, запущенные из сектора Газа 18.08.2019, 9:43

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Иллюстрационное фото

Сработала система ПВО «Железный купол».

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них удалось перехватить, передает Армия обороны страны в Twitter, сообщает РБК.

«Из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении. Из Газы ракеты по Израилю запускают второй день подряд, добавили в военном ведомстве.

Ранее израильские военные сообщали, что на юге страны сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Газета The Times of Israel сообщила, что вечером 16 августа из сектора Газа выпустили как минимум одну ракету по Израилю, которую также перехватила система «Железный купол». В ответ израильские военные нанесли удар по двум подземным объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, подписанных с Израилем. Такое решение он принял после того, как 22 июля военнослужащие Армии обороны Израиля начали сносить дома в палестинском районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. По информации Al Jazeera, палестинцы и международные активисты попытались противостоять нападению, однако к ним применили силу и слезоточивый газ.