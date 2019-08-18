Ученые: Неандертальцы много времени проводили под водой 18.08.2019, 10:16

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У многих из них сформировалось «ухо пловца».

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили о том, что у неандертальцев были распространены костные наросты в ушном канале, которые у современных людей называют "ухо пловца". По мнению исследователей, это означает, что они проводили много времени под водой, сообщает New Scientist.

В ходе исследования ученые изучили 77 черепов древних людей, которые жили в западной Евразии в среднем и позднем Плейстоцене. Исследователи искали костные наросты в ушных каналах, известные как внешние слуховые экзостозы. В современном мире они встречаются у серферов или тех, кто проводит много времени в холодных, влажных и ветреных условиях.

Оказалось, что почти у половины из 23 неандертальцев, останки которых изучили исследователи, были подобные наросты и встречались они в два раза чаще, чем у других древних людей. Это означает, что неандертальцы проводили много времени под водой в поисках пищи и других ресурсов, заключают ученые.

У древних людей, которые жили на Земле в период между 130 и 80 тысячами лет назад, подобные наросты были найдены только в четырех случаях, а у тех, кто жил в период между 60 и 25 тысячами лет назад – в пяти случаях из 24.