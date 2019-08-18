«Путин — бот»: как россияне требуют свободных выборов в Москве

«Путин — бот»: как россияне требуют свободных выборов в Москве6
- 18.08.2019, 10:33
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Фоторепортаж с субботних акций протеста.
17 августа в Москве прошли две акции протеста за честные выборы в Московскую государственную думу. Первая – митинг партии КПРФ на проспекте Сахарова, на нее пришли не менее четырех тыся человек. Вторая – серия одиночных пикетов на Бульварном кольце.
Активисты бессрочного протеста также прошли шествием по Старому Арбату. Колонну возглавляла 17-летняя Ольга Мисик.
Протестующие скандировали: «Долой власть чекистов», «Полиция с народом», «Собянина в отставку», «Россия будет свободной» и «Путин — бот»
Сайт Charter97.org подобрал самые яркие фото со всех акций.
Очень красивая девушка в пикете на Арбате. pic.twitter.com/HJ0eRRb82D— Tania Felgengauer (@t_felg) August 17, 2019
Небольшое шествие на Арбате pic.twitter.com/lCJysGGfL1— Feldman (@EvgenyFeldman) August 17, 2019
Шествие «Бессрочного протеста» на Старом Арбате. Видео: Соня Гройсман / Дождь pic.twitter.com/lAxQP4ecP3— Телеканал Дождь (@tvrain) August 17, 2019