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«Путин — бот»: как россияне требуют свободных выборов в Москве

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  • 18.08.2019, 10:33
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«Путин — бот»: как россияне требуют свободных выборов в Москве

Фоторепортаж с субботних акций протеста.

17 августа в Москве прошли две акции протеста за честные выборы в Московскую государственную думу. Первая – митинг партии КПРФ на проспекте Сахарова, на нее пришли не менее четырех тыся человек. Вторая – серия одиночных пикетов на Бульварном кольце.

Активисты бессрочного протеста также прошли шествием по Старому Арбату. Колонну возглавляла 17-летняя Ольга Мисик.

Протестующие скандировали: «Долой власть чекистов», «Полиция с народом», «Собянина в отставку», «Россия будет свободной» и «Путин — бот»

Сайт Charter97.org подобрал самые яркие фото со всех акций.

Митинг сторонников КПРФ на проспекте Сахарова
Фото: Reuters

Фото: Дождь


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