Трамп – не первый американский президент, которому приглянулась Гренландия 18.08.2019, 11:01

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Почему этот остров стратегически важен для США.

Правительство Гренландии отвергло предположения о том, что остров выставлен на продажу. Вчера вечером газета Wall Street Journal сообщила, что президент США в беседах со своими советниками неоднократно интересовался возможностью приобретения острова, который принадлежит Дании, сообщает «Голос Америки».

Однако это уже не первый случай в истории, когда США интересуются покупкой гигантского острова, покрытого льдом, и расположенного вблизи Северной Америки.

Фото: Reuters

В 1860-х годах госсекретарь США в правительстве Авраама Линкольна Уильям Генри Сьюард, который в то время вел переговоры с Россией о покупке Аляски, предложил также купить Гренландию и Исландию. В докладе, который по поручению администрации Эндрю Джонсона тогда представил Госдепартамент, говорилось, что природные ресурсы Гренландии делают ее ценным капиталовложением. Однако эту идею так и не воплотили в жизнь.

В 1946 году, после окончания Второй мировой войны, президент Гарри Трумэн предложил Копенгагену 100 млн долларов за покупку Гренландии в связи с геополитическим и стратегическим значением острова. Однако Дания от этого предложения отказалась.

Не продается

В пятницу на официальном сайте правительства Гренландии опубликовали следующий комментарий: «У нас хорошие связи с США, и мы рассматриваем это как выражение еще большей заинтересованности в инвестировании в нашу страну и в возможности, которые мы предлагаем. Разумеется, Гренландия не продается. Ввиду неофициального характера этой новости, у правительства Гренландии больше нет комментариев».

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️🗻🐳🦐🇬🇱 learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC — Greenland MFA 🇬🇱 (@GreenlandMFA) August 16, 2019

Министерство иностранных дел Гренландии опубликовало твит, в котором говорилось, что власти острова «открыты для ведения бизнеса, а не для продажи».

Издание Wall Street Journal первым сообщило в четверг вечером о том, что Дональд Трамп обсуждал покупку с «различной степенью серьезности».

Белый дом пока никак не прокомментировал запрос «Голоса Америки» в связи с этой информацией.

Гренландия – автономная датская территория, расположенная между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, к востоку от Канадского арктического архипелага. Гренландия стала территорией Дании в 1814 году и была полностью интегрирована в датское государство в 1953 году.

Многие политики высмеяли идею покупки Гренландии в соцсетях. Дэвид Аксельрод, который занимал должность старшего советника в администрации Обамы, написал такой твит: «Если бы США действительно купили Гренландию, как это предполагает президент, он бы переименовал бы ее в Трампландию?»

If the U.S. actually could purchase Greenland, as @POTUS apparently has suggested, would he rename it Trumpland?#Branding — David Axelrod (@davidaxelrod) August 16, 2019

Датские политики, включая бывшего премьер-министра Ларса Локке Расмуссена, также отвергли эту идею. «Это, должно быть, первоапрельская шутка ... но совершен но не в сезон», – написал он в твиттере.

Не первая покупка

В 1916 году США в соответствии с Договором о Датской Вест-Индии приобрели у Дании территорию, известную ныне как Американские Виргинские Острова. Крупнейшие острова территории, Санта-Крус, Сент-Джон и Сент-Томаса, превратились в популярные туристические направления.

Фото: АР

Острова считаются «невключенной территорией» США - они контролируются правительством США, однако конституция США применяется на данной территории только выборочно.