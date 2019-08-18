закрыть
18 августа 2019, воскресенье, 14:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Невозможно смотреть на этот ужас»: в Гомеле дети питаются из мусорных баков

  • 18.08.2019, 14:00
«Невозможно смотреть на этот ужас»: в Гомеле дети питаются из мусорных баков
Фото: gomel.today

Речь идет о районе Шведская горка.

В редакцию «Сильных Новостей» с криком о помощи обратились читатели: каждый день из своих окон они видят детей, которые лазят в мусорках.

Речь идет о районе Шведская горка. Во дворе дома по адресу Пенязькова, 35, каждый день грязно. Дети днями напролет перебирают мусор, выбрасывая все лишнее на площадку. Но самое страшное в другом — они едят остатки пищи и допивают из бутылок пиво.

Местные жители не раз обращались в администрацию, писали письма во все инстанции, однако там ничего сделать не могут.

«Это ненормально! Это что, место для игр» — задают риторический вопрос читатели.

Фото: gomel.today

популярное за неделю

Мнение

Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип
То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц