«Невозможно смотреть на этот ужас»: в Гомеле дети питаются из мусорных баков 18.08.2019, 14:00

Фото: gomel.today

Речь идет о районе Шведская горка.

В редакцию «Сильных Новостей» с криком о помощи обратились читатели: каждый день из своих окон они видят детей, которые лазят в мусорках.

Речь идет о районе Шведская горка. Во дворе дома по адресу Пенязькова, 35, каждый день грязно. Дети днями напролет перебирают мусор, выбрасывая все лишнее на площадку. Но самое страшное в другом — они едят остатки пищи и допивают из бутылок пиво.

Местные жители не раз обращались в администрацию, писали письма во все инстанции, однако там ничего сделать не могут.

«Это ненормально! Это что, место для игр» — задают риторический вопрос читатели.