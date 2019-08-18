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Фотофакт: Бесконечные тысячи людей вышли на марш протеста в Гонконге

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  • 18.08.2019, 14:04
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Фотофакт: Бесконечные тысячи людей вышли на марш протеста в Гонконге

Организаторы ожидают, что в акции примет участие около 300 тысяч человек.

Протестующие в Гонконге, которые в воскресенье днем собрались в парке Виктория на очередную массовую акцию, направились маршем в деловой центр города. Организаторы ожидают, что в общей сложности в акции протеста примет участие около 300 тысяч человек, сообщает ВВС.

Демонстранты начали собираться в парке Виктория в 15:00 по местному времени (7:00 по Гринвичу, 10:00 по Минску), несмотря на дождливую погоду.

Полиция не дала согласия на марш из-за опасений по поводу безопасности и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет: тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.

Пока марш проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее.

Фото: AFP

Ранее представитель Гражданского фронта за права человека Бонни Лан в беседе с журналистами назвала отказ в проведении марша ненужным ограничением, и выразила сомнение, что парк Виктория сможет вместить всех желающих принять участие в акции.

"Парк Виктория просто не в состоянии вместить всех, потому что этот район может вместить только 100 тысяч человек, а мы ожидаем значительно больше участников", - сказала она.

Суббота в Гонконге прошла на удивление спокойно - серьезных столкновений не было, и некоторые демонстранты утверждали, что берегут силы для акции в воскресенье. Ее организаторы пообещали, что воскресная акция будет мирной, а за любые инциденты ответственность будет нести полиция.

"Я хотел бы, чтобы вышло еще больше людей. Мы неоднократно пытались мирно обозначить нашу позицию. Надеюсь, правительство начнет к нам прислушиваться", - цитирует Франс пресс 30-летнего участника акции Рэя Чёнга.

Тон заявлений в Пекине относительно протестов, не прекращающихся уже несколько месяцев, становится все резче. Китайские власти заявили, что поведение демонстрантов сродни террористической активности.

История протеста

Фото: GETTY IMAGES

Демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.

В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.

Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.

Кроме того, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга и прекращения уголовных дел, возбужденных против нескольких десятков человек.

В начале августа около 40 задержанных предстали перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка и провокациях. Им грозит до 10 лет тюрьмы.


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