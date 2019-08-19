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Две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь после ядерного ЧП в России

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  • 19.08.2019, 10:03
Две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь после ядерного ЧП в России

Пропала связь со станциями в Дубне и Кирове.

Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо. Он также написал об этом в Twitter, передает РБК.

По словам Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию спустя два дня после ЧП. Со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его «проблемами с сетью и связью». Зербо отказался предположить, что могло привести к отключению.

«Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — сказал исполнительный секретарь.

Как отмечает издание, станции мониторинга служат частью международной сети, состоящей из сотен станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Станции отслеживают все, от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

РБК направил запросы в НПО «Тайфун», которое занимается в том числе радиационным мониторингом, и в Росгидромет.

Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел 8 августа. Какого рода испытания проходили в тот день, в министерстве не пояснили. В «Росатоме» сообщили о ЧП во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько специалистов получили ранения.

Газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писала, что авария произошла во время испытаний прототипа ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой, которую российский президент Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Эксперты, опрошенные Reuters, также заявляли, что ЧП могло быть связано с тестами частей или технологий для запуска этой ракеты.

Позднее источник агентства связал взрыв под Северодвинском с российской программой разработки гиперзвуковых ракет, которая ставит под вопрос продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выводы, представленные в СМИ, призвал ориентироваться на информацию российских специалистов.

В день взрыва Росгидромет зафиксировал в Северодвинске скачок радиации. По данным метеорологов, ее уровень кратковременно достигал значений от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч. Позднее служба пояснила, что повышение радиационного фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Ядерный регулятор Норвегии также сообщил о появлении в воздухе незначительных количеств радиоактивного изотопа йода, не связывая превышение с ЧП под Северодвинском.


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