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«Не душите пошлинами»: водитель жестко ответил ГАИ на проверку техосмотра

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  • 19.08.2019, 13:40
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«Не душите пошлинами»: водитель жестко ответил ГАИ на проверку техосмотра

Фермер рассказал, почему не проходит ТО.

“Сейчас 3000 машин проедет, 2000 будет без техосмотра”. В соцсетях распространяется видео, в котором происходит по большей части монолог на камеру мужчины, которого в Гомеле остановили сотрудники ГАИ. У водителя не было пройдено ТО. Случайно рядом оказался человек с профессиональной видеокамерой, который заснял эмоциональный разговор с инспектором, пишет progomel.by.

В конце автолюбитель обратился к Лукашенко и попросил пересмотреть порядок взимания налога на допуск к участию в дорожном движении при прохождении процедуры техосмотра. Потому как заплатить сразу за весь транспорт он не имеет возможности: для этого надо продать всю ферму с телятами.

При этом мужчина не отказывается платить пошлину, но предлагает либо привязать её к водительскому удостоверению, либо включить в стоимость топлива. Основной посыл таков: если человек работает на свой земле, помогает государству налогами и поставками сельскохозяйственной продукции, то государство должно обеспечить возможность аграрию развиваться, а не “душить” его пошлинами.

Напомним, недавно выяснилось, что Гомельская область лидирует по количеству выявленных авто без техосмотра. Водители оправдываются тем, что содержат технику в исправном состоянии, но размер пошлины неоправданно высок. Дешевле выплачивать штрафы. К тому же вопросы возникают и по направлению денежных средств от водителей на ремонт и строительсво дорог. В основном они направляются на республиканские магистрали, а не на местные дороги.

По 17 августа в стране проходит спецмероприятие “Гостехосмотр”. Водителей массово проверяют на предмет своевременного прохождения ТО. Нарушителям на первый раз в течение года грозит штраф от одной до трех базовых величин (от 25,5 до 76,5 руб. – прим.), а если нарушение допущено повторно — от двух до пяти базовых величин (от 51 до 127,5 руб. – прим.).


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