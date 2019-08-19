Минск «заминировали»: что происходило в центре города

Минск «заминировали»: что происходило в центре города8
- 19.08.2019, 14:57
- 4,512
Фоторепортаж журналистов.
Утром 19 августа неизвестный сообщил о «минировании» минских отелей «Беларусь», «Гарни», «Виктория Олимп Отель», гостиницы «Юбилейная», Национального аэропорта «Минск» и железнодорожного вокзала, передает «Радыё Свабода».
Во всех случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного лица о якобы заложенном взрывном устройстве в этих объектах.
Сапер-пиротехнические и следственно-оперативные группы выехали по адресам, они вели обследование зданий, искали взрывчатку. Ни на одном объекте взрывных устройств не обнаружили. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена, сообщает Следственный комитет.
1. Эвакуация посетителей железнодорожного вокзала в Минске
2. Патруль милиции в переходе возле железнодорожного вокзала
3. Перекрыт главный вход
4. Сотрудники милиции выводят людей
5. Сотрудники кафе у входа в вокзал
6.
7. Перекрыт подход к отелю «Гарни» на улице Интернациональной в центре Минска
8. Столик с бутылками воды для эвакуированных посетителей отеля Гарни
9. Машины специальных служб на улице возле кинотеатра «Победа»
10.
11. Перекрыто движение на улице Комсомольской