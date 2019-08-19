Минск «заминировали»: что происходило в центре города 8 19.08.2019, 14:57

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Фото: svaboda.org

Фоторепортаж журналистов.

Утром 19 августа неизвестный сообщил о «минировании» минских отелей «Беларусь», «Гарни», «Виктория Олимп Отель», гостиницы «Юбилейная», Национального аэропорта «Минск» и железнодорожного вокзала, передает «Радыё Свабода».

Во всех случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного лица о якобы заложенном взрывном устройстве в этих объектах.

Сапер-пиротехнические и следственно-оперативные группы выехали по адресам, они вели обследование зданий, искали взрывчатку. Ни на одном объекте взрывных устройств не обнаружили. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена, сообщает Следственный комитет.

1. Эвакуация посетителей железнодорожного вокзала в Минске

2. Патруль милиции в переходе возле железнодорожного вокзала

3. Перекрыт главный вход

4. Сотрудники милиции выводят людей

5. Сотрудники кафе у входа в вокзал

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7. Перекрыт подход к отелю «Гарни» на улице Интернациональной в центре Минска

8. Столик с бутылками воды для эвакуированных посетителей отеля Гарни

9. Машины специальных служб на улице возле кинотеатра «Победа»

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11. Перекрыто движение на улице Комсомольской