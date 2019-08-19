Ученые: Люди «повредили» 60% мирового океана 5 19.08.2019, 18:53

Ученые впервые оценили совокупное влияние людей на мировой океан.

В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре ученые Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) пришли к выводу, что человеческая деятельность причинила вред 60% мирового океана. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Science Daily.

Ученые впервые оценили совокупное влияние на мировой океан, в результате загрязнения отходами, массового вылова рыбы и увеличения масштабов судоходства.

По результатам исследования, за последнее десятилетие общий вред от воздействия человека на океан увеличился почти вдвое.

"Нам нужно найти решение, охватывающее много факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил главный автор исследования Бен Гальперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые рощи и коралловые рифы.

Исследователи обнаружили, что состояние морей у Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства и объема загрязнения.