Сколько стоит купить дом в Минске и других городах Беларуси 2 2.08.2019, 20:09

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Статистика июля.

Цены на дома в столице и в крупных городах Беларуси заметно ниже расценок на квартиры. Однокомнатный дом в Минске стоит в среднем 67,2 тыс. рублей, тогда как за такую же жилплощадь в многоквартирном комплексе придется отдать 83,9 тыс. рублей. Международная компания «Флетфай» представила статистику медианных цен на частные дома в городах Беларуси за июль 2019 года, передает nn.by.

Сколько стоит купить частный дом в Минске

Статистика средних расценок на дома в столице основана на данных более 10 000 объявлений на сайте Flatfy.by. Аналитики установили, что медианная стоимость 1-комнатного дома в Минске в июле составила 67 200 рублей. Для сравнения аналоги в многоэтажках стоят почти на 25% дороже. Чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, нужно в среднем отдать 83 935 рублей.

Двухкомнатные дома в столице стоят дешевле за однокомнатные — 53 560 руб. А вот покупка жилплощади с 2-мя комнатами в многоквартирном ЖК обойдется более чем в два раза дороже. За нее придется заплатить в среднем 108 375 р.

По данным экспертов, средняя цена 3-комнатного дома в Минске — 77 095 BYN. Трехкомнатная жилплощадь в многоэтажке стоит почти в 2 раза больше — 144 240 рублей.

Тем, кто планирует купить дом в Минске, потому что он дешевле, важно не забывать, что его содержание потребует немалых финансовых и временных затрат.

Разрыв между частной недвижимостью и апартаментами в категории 4-комнатного жилья не такой большой, но все же заметный. За четырехкомнатный дом в столице в среднем просят 123 660 рублей, тогда как за такое же жилье в многоэтажке — 180 640 рублей. Последние дороже примерно на 46%.

Цены на продажу домов в крупных городах Беларуси

Квартиры дороже за дома не только в Минске, но и в других городах РБ. Такая тенденция заметна и в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске.

Брест

Расчет статистики средних цен на дома в Бресте основан на анализе почти 4 000 объявлений. Продажа квартир представлена 7,5 тыс. предложений на сайте Flatfy.by.

Медианные цены на 1-комнатную недвижимость в Бресте в июле 2019:

дома — 32 345 рублей;

квартиры — 48 710 рублей.

Медианные цены на 2-комнатную недвижимость:

дома — 36 560 рублей;

квартиры — 64 175 рублей.

Средние расценки на трехкомнатное жилье в Бресте показали, что здесь дома оказались дороже:

дома — 91 220 рублей;

квартиры — 80 735 рублей.

В категории 4-комнатной недвижимости средняя стоимость домов значительно превысила цены на жилье в многоквартирных комплексах:

дома — 142 400 рублей;

квартиры — 81 930 рублей.

Гродно

Статистика цен на дома в Гродно основана примерно на 800 объявлениях. Продажа апартаментов на сайте «Флетфай» представлена около 2 000 публикаций.

В июле 2019 средняя стоимость однокомнатного жилья в Гродно составила:

дома — 13 050 рублей;

квартиры — 46 620 рублей.

Медианные цены на двухкомнатные варианты недвижимости:

дома — 24 570 рублей;

квартиры — 58 330 рублей.

В категории 3-комнатного жилья разрыв почти незаметный:

дома — 70 108 рублей;

квартиры — 73 880 рублей.

Четырехкомнатные варианты в Гродно оказались дороже в сегменте частного жилья:

дома — 113 450 рублей;

квартиры — 78 580 рублей.

Гомель

Поисковик Flatfy.by содержит более 2 000 объявлений по продаже домов и более 4 000 публикаций по продаже квартир в Гомеле.

Медианная стоимость 1-комнатного жилья в Гомеле в июле 2019:

дома — 38 520 рублей;

квартиры — 32 130 рублей.

По состоянию на июль 2019 года, средние расценки на двухкомнатные варианты недвижимости:

дома — 26 150 рублей;

квартиры — 46 240 рублей.

В категории 3-комнатного жилья частная недвижимость в Гомеле дешевле:

дома — 51 519 рублей;

квартиры — 65 190 рублей.

А вот в сегменте 4-комнатной недвижимости медианные цены на дома оказались выше:

дома — 83 025 рублей;

квартиры — 75 935 рублей.

Витебск

Для расчета статистики по Витебску использовали около 2,5 тыс. объявлений по продаже домов и почти 6 тыс. публикаций по продаже жилья в многоэтажных ЖК.

Медианные цены на 1-комнатные варианты в Витебске:

дома — 17 125 рублей;

квартиры — 34 590 рублей.

В сегменте 2-комнатной недвижимости разница в ценах почти в три раза:

дома — 16 060 рублей;

квартиры — 46 260 рублей.

Средняя стоимость 3-комнатного жилья в июле 2019:

дома — 36 280 рублей;

квартиры — 58 880 рублей.

Медианные расценки на 4-комнатные варианты в Витебске:

дома — 58 430 рублей;

квартиры — 68 675 рублей.