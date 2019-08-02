Сколько стоит купить дом в Минске и других городах Беларуси

Сколько стоит купить дом в Минске и других городах Беларуси2
- 2.08.2019, 20:09
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Статистика июля.
Цены на дома в столице и в крупных городах Беларуси заметно ниже расценок на квартиры. Однокомнатный дом в Минске стоит в среднем 67,2 тыс. рублей, тогда как за такую же жилплощадь в многоквартирном комплексе придется отдать 83,9 тыс. рублей. Международная компания «Флетфай» представила статистику медианных цен на частные дома в городах Беларуси за июль 2019 года, передает nn.by.
Сколько стоит купить частный дом в Минске
Статистика средних расценок на дома в столице основана на данных более 10 000 объявлений на сайте Flatfy.by. Аналитики установили, что медианная стоимость 1-комнатного дома в Минске в июле составила 67 200 рублей. Для сравнения аналоги в многоэтажках стоят почти на 25% дороже. Чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, нужно в среднем отдать 83 935 рублей.
Двухкомнатные дома в столице стоят дешевле за однокомнатные — 53 560 руб. А вот покупка жилплощади с 2-мя комнатами в многоквартирном ЖК обойдется более чем в два раза дороже. За нее придется заплатить в среднем 108 375 р.
По данным экспертов, средняя цена 3-комнатного дома в Минске — 77 095 BYN. Трехкомнатная жилплощадь в многоэтажке стоит почти в 2 раза больше — 144 240 рублей.
Тем, кто планирует купить дом в Минске, потому что он дешевле, важно не забывать, что его содержание потребует немалых финансовых и временных затрат.
Разрыв между частной недвижимостью и апартаментами в категории 4-комнатного жилья не такой большой, но все же заметный. За четырехкомнатный дом в столице в среднем просят 123 660 рублей, тогда как за такое же жилье в многоэтажке — 180 640 рублей. Последние дороже примерно на 46%.
Цены на продажу домов в крупных городах Беларуси
Квартиры дороже за дома не только в Минске, но и в других городах РБ. Такая тенденция заметна и в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске.
Брест
Расчет статистики средних цен на дома в Бресте основан на анализе почти 4 000 объявлений. Продажа квартир представлена 7,5 тыс. предложений на сайте Flatfy.by.
Медианные цены на 1-комнатную недвижимость в Бресте в июле 2019:
дома — 32 345 рублей;
квартиры — 48 710 рублей.
Медианные цены на 2-комнатную недвижимость:
дома — 36 560 рублей;
квартиры — 64 175 рублей.
Средние расценки на трехкомнатное жилье в Бресте показали, что здесь дома оказались дороже:
дома — 91 220 рублей;
квартиры — 80 735 рублей.
В категории 4-комнатной недвижимости средняя стоимость домов значительно превысила цены на жилье в многоквартирных комплексах:
дома — 142 400 рублей;
квартиры — 81 930 рублей.
Гродно
Статистика цен на дома в Гродно основана примерно на 800 объявлениях. Продажа апартаментов на сайте «Флетфай» представлена около 2 000 публикаций.
В июле 2019 средняя стоимость однокомнатного жилья в Гродно составила:
дома — 13 050 рублей;
квартиры — 46 620 рублей.
Медианные цены на двухкомнатные варианты недвижимости:
дома — 24 570 рублей;
квартиры — 58 330 рублей.
В категории 3-комнатного жилья разрыв почти незаметный:
дома — 70 108 рублей;
квартиры — 73 880 рублей.
Четырехкомнатные варианты в Гродно оказались дороже в сегменте частного жилья:
дома — 113 450 рублей;
квартиры — 78 580 рублей.
Гомель
Поисковик Flatfy.by содержит более 2 000 объявлений по продаже домов и более 4 000 публикаций по продаже квартир в Гомеле.
Медианная стоимость 1-комнатного жилья в Гомеле в июле 2019:
дома — 38 520 рублей;
квартиры — 32 130 рублей.
По состоянию на июль 2019 года, средние расценки на двухкомнатные варианты недвижимости:
дома — 26 150 рублей;
квартиры — 46 240 рублей.
В категории 3-комнатного жилья частная недвижимость в Гомеле дешевле:
дома — 51 519 рублей;
квартиры — 65 190 рублей.
А вот в сегменте 4-комнатной недвижимости медианные цены на дома оказались выше:
дома — 83 025 рублей;
квартиры — 75 935 рублей.
Витебск
Для расчета статистики по Витебску использовали около 2,5 тыс. объявлений по продаже домов и почти 6 тыс. публикаций по продаже жилья в многоэтажных ЖК.
Медианные цены на 1-комнатные варианты в Витебске:
дома — 17 125 рублей;
квартиры — 34 590 рублей.
В сегменте 2-комнатной недвижимости разница в ценах почти в три раза:
дома — 16 060 рублей;
квартиры — 46 260 рублей.
Средняя стоимость 3-комнатного жилья в июле 2019:
дома — 36 280 рублей;
квартиры — 58 880 рублей.
Медианные расценки на 4-комнатные варианты в Витебске:
дома — 58 430 рублей;
квартиры — 68 675 рублей.