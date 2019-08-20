Еще две станции ядерного мониторинга перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском 3 20.08.2019, 10:20

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Вид на город Билибино

Фото: Константин Лемешев / ТАСС

В последний раз информация с них была получена 13 августа.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщили о проблемах с передачей данных еще двумя станциями мониторинга ядерных испытаний в России. Как заявил The Wall Street Journal (WSJ) исполнительный секретарь организации Лассина Зербо, в последний раз информация с них была получена 13 августа, сообщает РБК.

Речь идет о станциях в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне Зербо заявил, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове.

Станции мониторинга служат частью международной сети, они следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Еще одна подобная станция расположена в Уссурийске и продолжает передавать данные, отметил Зербо.

18 августа он опубликовал в своем Twitter карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

«Эксперты продолжают обращаться к нашим коллегам в России, чтобы как можно скорее возобновить работу», — заявил Зербо WSJ. Газета отмечает, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных «проблемами связи и сети». При этом они не пояснили представителям организации, когда станции возобновят работу. Посольство России в Вашингтоне переадресовало вопросы в Москву.

РБК направил запросы в Росгидромет и НПО «Тайфун», которые занимаются в том числе радиационным мониторингом.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. ЧП случилось при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, сообщал «Росатом». В результате погибли пять человек, еще несколько специалистов пострадали. По данным Росгидромета, в день происшествия в Северодвинске произошло кратковременное повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме 0,11 микрозиверта.

19 августа президент России Владимир Путин впервые отреагировал на аварию. По его словам, никакой угрозы в связи с происшествием нет, повышения радиационного фона в регионе не зафиксировано. Радиационную обстановку контролируют независимые эксперты, добавил глава государства.