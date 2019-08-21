Блогер Максим Филипович снял самое короткое видео и уехал за границу 4 21.08.2019, 12:45

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МАКСИМ ФИЛИПОВИЧ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Большинство видео и стримов гомельчанина были посвящены критике власти.

Гомельский блогер Максим Филипович, который получил популярность на волне «тунеядских» протестов в Беларуси, заявил, что уехал за границу, передает «Радыё Свабода».

«Хаять меня, я думаю, будет неправильно. Я считаю, что имею право, потому что я хоть что-то делал», - сказал в видео блогер.

Максим Филипович и его жена Юлия пока недоступны для комментариев. Точно не известно, в какую страну уехала семья. У Филиповичей есть дочь-школьница.

В последнее время блогер и его жена не имели постоянной работы. В своих видео Максим Филипович утверждал, что семья не может найти работу, так как власть мстит за активную гражданскую позицию.

На Youtube Максим Филипович имеет 42 тысячи подписчиков. Он начинал блогерскую деятельность из обзоров посылок из Китая. Широкой общественности Максим Филипович стал известен после активного участия в «Марше нетунеядцев», которые прошли весной 2017 года в белорусских городах. За участие в акциях блогера не раз привлекали к административным арестам. В мае 2017 года он провел в гомельском изоляторе временного содержания 30 суток подряд - за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле, Пинске и Молодечно.

В декабре 2018 года Максим Филипович провел в ИВС 29 суток. Сначала его приговорили к аресту на 2 недели за конфликт в магазине, который милиция трактовала как «мелкое хулиганство». После отбытия наказания блогер не вышел на свободу, так как суд назначил ему еще 15 суток ареста за конфликт на пожаре со спасателем.

Большинство видео и стримов Максима Филиповича были посвящены критике власти. Обычно он снимал 30-минутные видео и часовые стримы. Последнее, с самолета «Белавиа», было 21 секунду - самое короткое за все время его блогерства.