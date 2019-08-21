За 10 дней ГАИ остановила более 14 тысяч водителей без техосмотра 10 21.08.2019, 15:11

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Фото: onliner.by

ГАИшники рассказали о результатах декады «Гостехосмотр».

Во время проведения в стране декады «Гостехосмотр» больше всего транспорта, не прошедшего ТО, инспекторы выявили в Минской и Витебской областях, а также в столице. Об этом tut.by сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ привлекли к ответственности за непройденный техосмотр больше 14 000 водителей, из них 4300 — «повторники». Юрлиц и ипэшников среди них оказалось 441, а тех, кто попался повторно, — 152. В это число вошли предприятия разных форм собственности.

— Нам нет разницы, кому принадлежит транспорт: нет техосмотра — инспектор выписывает постановление и выдает предписание. Например, в этот раз к ответственности были привлечены 282 должностных лица, — рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник.

По статистике УГАИ МВД за десять дней мероприятия «Гостехосмотр» были выявлены без техосмотра: 1534 грузовика, 318 мотоциклов и 27 автобусов. При этом больше всего нарушителей в Минской области — 2981, Минске — 2243 и Витебской области — 2079.

Что касается физлиц, то инспекторам попались около ста человек, которых уже штрафовали в этом году десять и более раз. Лидером оказался водитель из Витебска — в отношении него с начала года было вынесено 17 постановлений за не пройденный техосмотр, он заплатил более 1000 рублей штрафа.