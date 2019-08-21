«Роснефть» потеряла треть денежного потока из-за скандала с «Дружбой» 21.08.2019, 21:09

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Хлор проел дыру в балансе крупнейшей добывающей компании России.

Скандал с загрязнением российской нефти хлором, из-за которого около месяца простаивал трубопровод «Дружба», а европейские покупатели вернули в РФ больше миллиона тонн бракованного сырья, ударил по финансовым результатам «Роснефти».

По итогам первого полугодия крупнейшая добывающая компания России отчиталась о резком сокращении операционного денежного потока и падении запасов наличных на счетах более чем в три раза, передает finanz.ru.

За январь-июнь «Роснефть» получила от операционной деятельности 462 млрд рублей, говорится в отчете по МСФО, опубликованном в среду.

Сумма, фактически оставшаяся на счетах от реализации сырья и продуктов его переработки, по сравнению с прошлогодней (619 млрд) оказалась меньше на 25%, или 157 млрд рублей. Ее едва хватило на все капитальные затраты, стоившие 436 млрд рублей.

Чистый денежный поток «Роснефти» - то есть разница между приходом и оттоком средств - во втором квартале рухнул на 31%, до 135 млрд рублей, даже несмотря на то, что в рублях каждый баррель Urals стоил на 4,8% дороже.

Давление на выручку оказали проблемы с трубопроводом «Дружба», поставки по которому шли с ограничениями, пишут аналитики Промсвязьбанка.

Кроме того, ограничения на прием сырья от «Роснефти» вводила «Транснефть», напоминают аналитики «Атона». Из этого в первую неделю июля «Юганскнефтегаз», разрабатывающий 28 месторождений, в том числе «гигантское» Приобское, - был вынужден остановить 30% мощностей.

Несмотря на это, «Роснефть» продолжила гасить долг, выполняя обещание, данное после того, как почти 20% ее акций оказались в собственности у катарского суверенного фонда QIA, а попытка перепродать этот пакет дружественным китайским инвесторам сорвалась.

За полгода финансовые обязательства «Роснефти» уменьшились на 800 млрд рублей, сообщил глава компании Игорь Сечин. Эта сумма, впрочем, включает предоплатные контракты, в рамках которых «Роснефть» привлекала кредиты в Китае под залог еще не добытой нефти, а теперь расплачивается, продавая каждый баррель со скидкой в 4-5 долларов (оценка Cбербанк CIB).

Согласно отчету, непосредственно денежная задолженность сократилась меньше - лишь на 480 млрд рублей (с 4,25 до 3,77 триллиона).

Причем гасить долг пришлось практически исключительно за счет запасов наличных. За полгода «денежная подушка» «Роснефти» сжалась в 3,3 раза с 832 до 245 млрд рублей, а запасы валюты рухнули более чем 5 раз - с 572 до 111 млрд рублей (по курсу).

В результате чистый долг «Роснефти» снова начал расти - с 41,1 млрд долларов на конец прошлого года и 43,9 млрд на конец первого квартала он подскочил до 45,7 млрд долларов, обновив максимум за два года.

Полный ущерб от загрязнения нефти еще предстоит подсчитать, пишет «Роснефть» в отчете: претензии поступили как от клиентов, получивших сырье с многократным превышением нормативов по хлорорганике, так и от тех, до кого законтрактованные объемы вообще не дошли из-за остановки «Дружбы.

Чтобы не допустить остановки НПЗ, «Роснефти» пришлось закупать нефть за рубежом - 70,5 млн баррелей за квартал, или 769 тысяч в день (вся добыча в Венесуэле). Эти объемы ушли на дочерние заводы в Германии, следует из отчета.