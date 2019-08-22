«Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути 3 22.08.2019, 10:09

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Как Пекин выкачивает ресурсы северного соседа.

На границе с Читинской областью Российской Федерации Китай построил огромное количество лесоперерабатывающих заводов. В городе Манжули на 10 километров их приходится около 30.

Об этом говорится в сюжете, который опубликовал в соцсети Twitter пользователь с ником Vitauskas, сообщает sprotyv.info.

«Купив у России дерево за $1, Китай делает из него доски на $10 и продаёт в США за $100, где из них делают мебель стоимостью в $1 000. Вот вам примерное описание того, как работает путиномика ресурсной федерации», — пишет пользователь.