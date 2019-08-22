«Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути

«Сибирь наш»: Китай построил на границе с РФ 30 лесозаводов на 10 км пути3
- 22.08.2019, 10:09
- 4,141
Как Пекин выкачивает ресурсы северного соседа.
На границе с Читинской областью Российской Федерации Китай построил огромное количество лесоперерабатывающих заводов. В городе Манжули на 10 километров их приходится около 30.
Об этом говорится в сюжете, который опубликовал в соцсети Twitter пользователь с ником Vitauskas, сообщает sprotyv.info.
«Купив у России дерево за $1, Китай делает из него доски на $10 и продаёт в США за $100, где из них делают мебель стоимостью в $1 000. Вот вам примерное описание того, как работает путиномика ресурсной федерации», — пишет пользователь.
Мы едем, едем, едем. Не в далекие края, а к китайским друзьям.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 21, 2019
Купив у России дерево за $1, Китай делает из него доски на $10 и продаёт в США за $100, где из них делают мебель стоимостью в $1 000.
Вот вам примерное описание того, как работает путиномика ресурсной федерации pic.twitter.com/EnOCe4jJhG