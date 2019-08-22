закрыть
22 августа 2019, четверг, 19:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Metallica спела песню музыканта из Беларуси

3
  • 22.08.2019, 17:34
  • 1,883
Видеофакт: Metallica спела песню музыканта из Беларуси

На концерте в Варшаве группе помогали 72 тысячи зрителей.

21 августа Metallica выступала в Варшаве в рамках европейской части своего турне. По традиции этих гастролей, в каждой стране группа исполняет песню музыканта оттуда. На такое номере на сцене остаются Кирк Хэммет и Роберт Трухильо, которые выходят на авансцену позади небольшой фан-зоны, пишет kp.by.

И под аккомпанемент двух гитар вместе с многотысячным хором поют национальный хит. Конечно, Хэммет подсматривает в лежащую на сцене шпаргалку, но публика все ему прощает за такой шикарный музыкальный презент.

Варшавский Национальный стадион, который вмещает 72 с лишним тысячи человек, взорвался на первых аккордах такого шлягера. Им оказался «Сон о Варшаве». Песню вместе с участниками Metallica зрители спели от и до. Не удивительно, ведь это один из польских суперхитов, который более 50 лет считается неформальным гимном польской столицы, а с его исполнения начинаются матчи местного футбольного клуба «Легия».

А написал эту песню Чеслав Немен, уроженец белорусской деревни Старые Василишки - в этом году ему исполнилось бы 80 лет. Публика во время исполнения Metallica «Сна о Варшаве» без напоминания включила фонарики смартфонов и, по сути, сама спела мега-хит.

На видео пользователей Youtube видно, что Кирку Хэммету непросто дается записанная на шпаргалке транскрипция с польского с его специфическим произношением. Однако артист справился и заслужил дикую овацию. Кстати, тогда на сценическом экране появился портрет Немена в его классическом образе 1970-х – в шляпе и с длинными волосами.

Справка. Чеслав Немен родился в 1939-м. До 19 лет он жил в БССР, учился тут музыке сначала у отца-органиста, потом в музучилище в Гродно. В 1958-м вместе с семьей репатриировался в Польшу - Выджицкие (настоящая фамилия Немена) считали себя поляками.

Именно за западной границей СССР началась невероятная карьера музыканта. Он получил высшие государственные и профессиональные награды Польши, его называли польским артистом столетия, голосом поколения 1960-х, а песню «Странен этот мир» – символом последнего.

Музыканта не стало 15 лет назад – он умер от онкологии. В Беларуси о Немене напоминает музей в его родном доме в Старых Василишках.


популярное за неделю

Мнение

Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич
Здравствуй, Путин, новый рот!
Здравствуй, Путин, новый рот! Дмитрий Растаев
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников