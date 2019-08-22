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Синоптики: На выходных будет до +29°С

  • 22.08.2019, 17:44
Синоптики: На выходных будет до +29°С

Прогноз на 23-25 августа.

23-25 августа погодные условия Беларуси в основном будет определять антициклон.

23 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый, пишет Гидромет.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

24 августа без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, в отдельных районах +5..+7°С, максимальная - днем +21..+27°С.

25 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер в ночные часы слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +22..+29°С.


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